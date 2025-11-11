El PP pide la comparecencia de Abaunza por el riesgo de desplome del vertedero de Artxanda

Andrea Cimadevilla Martes, 11 de noviembre 2025, 18:16 Comenta Compartir

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, ha pedido la comparecencia «urgente» del concejal de Obras, Servicios, Rehabilitación Urbana y Espacio Público, Asier Abaunza, por el riesgo de desplome que sufre el vertedero de Artxanda, tal y como avanza este martes EL CORREO. La formación ha criticado mediante un comunicado que durante décadas se vertieran todo tipo de residuos en este espacio, como lindane, basura de hospitales, de construcción, industriales, voluminosos, plásticos o amianto, lo que ha convertido el vertedero en «una gran amenaza medioambiental y sanitaria para Bilbao y su entorno».

El PP solicita «medidas inmediatas, transparencia y una solución definitiva» que evite el desplome de los más de 600.000 metros cúbicos de basura acumulada en talud. La montaña ya se vino abajo en las inundaciones de 1983 en el corredor del Txorrierri, sin causar víctimas. «Las administraciones se han limitado a trasladarse las responsabilidades mientras el vertedero sigue activo como foco de contaminación, poniendo en riesgo la seguridad de las personas. Estamos ante uno de los mayores escándalos ambientales de Euskadi», afirman.

Denuncian también la demora en los trabajos de estabilización «pese a la declaración de urgencia por el Gobierno vasco» y exigen a Abaunza que dé cuenta sobre «las causas del retraso y la falta de coordinación institucional». La empresa Berriz Recycling fue quien adquirió los terrenos del antiguo vertedero para mejorarlo y para abrir otro de residuos no peligrosos en la parcela anexa. El Gobierno vasco entró en su capital social con un 5% del accionariado.

Temas

Artxanda

Bilbao