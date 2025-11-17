Metales pesados y pesticidas convierten el río Asua en el más contaminado de Bizkaia

Nace en Lezama y muere en la Ría, tras recorrer 20 kilómetros por el valle del Txorierri y Erandio. El río Asua discurre primero por ... parajes bucólicos, pero aguas abajo está detrozado. Especialmente en su tramo final, el río más contaminado de Bizkaia tiene el dudoso honor de ser uno de los peor conservados de Euskadi y pide a gritos una regeneración. Durante años se detectaron concentraciones superiores a las legales de 24 contaminantes, como plomo y mercurio, en el cauce, a la altura de Sangroniz. Algo se ha mejorado, pero el río está flanqueado por industrias y parcelas contaminadas que siguen filtrando a las aguas su legado tóxico. En una de ellas se ubicaba Nexana, que fabricó lindane durante años hasta su cierre. Se trata de un pesticida cancerígeno y un contaminante orgánico persistente tóxico para el medio y los organismos acuáticos. Por si fuera poco, puede bioacumularse en el cuerpo a través de su ingesta.

URA, la Agencia Vasca del Agua dependiente del Gobierno vasco, encarga cada año análisis de todos los ríos tal y como marca la directiva europea. El pasado año examinó el agua en 157 puntos de control en diferentes cauces, además de sedimientos, biota y otros contaminantes específicos. Sólo en dos estaciones ubicadas en el Asua y en otras cuatro en toda Euskadi no se alcanzó el buen estado químico. El cauce se calificó también en mal estado para el periodo comprendido entre 2020 y 2024, al igual que el tramo del Nervión que transcurre por Arakaldo –que sí que superó el examen el el pasado curso– por alta presencia de níquel biodisponible, entre otros motivos.

Pero en el río Asua se incumpieron los límites legales de cadmio en el agua a la altura de Zamudio y de cipermetrina, un piretroide sintético utilizado como insecticida en aplicaciones agrícolas y comerciales, en Sangroniz. En ese punto también se superaron los índices legales de beta y delta hexaclorociclohexano, relacionados con el lindane. Por otro lado, los peces mostraron más índices de mercurio de los normales, algo que se repitió también en otros ríos. Aunque sin superar los límites que prevén las normas ambientales, los pescados en la zona de Sangroniz tenían también el mayor nivel de arsénico, cobre, cromo, selenio, y plomo de entre todos los analizados en otros puntos.

Por otro lado, hay que recordar que la Ría sufre una contaminación crónica de lindane en gran parte por sus afluentes. El Asua es uno de ellos y según otro estudio específico de este contaminante encargado por URA el año pasado, el Asua no alcanza el buen estado químico en varios puntos por filtraciones desde el antiguo vertedero de Artxanda y el vertedero pozo Sangroniz. En la parte del Asua a la que llegan las mareas y que se extiende a lo largo de medio kilómetro, las cuatro estaciones de control también regitran este contaminante por «suelos contaminados en las inmediaciones de los terrenos en los que se situaba la fábrica Nexana».

Lindane también en la biota

El equipo de expertos también analizó la presencia de lindane en peces. En 2024 fueron inferiores al límite de cuantificación, pero sí los superaron en 2006, 2008, 2018 y 2021 en la estación de Sangroniz, denominada Asu160. Aquí es donde se observaron las concentraciones más altas de los cuatro isómeros relacionados en peces de varios ríos. También se ha hallado la huella del pesticida en las muestras de sedimentos realizadas desde 2002.

El estado ecológico del río también es «deficiente», según URA, que detecta «el incumplimiento grave dentro de plazo del objetivo ecológico» y una tendencia que «empeora». Las comunidades de macroinvertebrados «son empobrecidas, sin valor ecológico». Aun así, en su cabecera, en Zamudio, se registraron el año pasado piscardos, truchas, loinas o anguilas. Aguas abajo, hallaron barbos, mubles, platijas, loias y peces espinosos, que están en peligro de extinción y son capaces de sobrevivir en entornos muy contaminados, aunque todos en muy poca densidad.