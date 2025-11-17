El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Desembocadura del río Asua en la Ría de Bilbao. Yvonne Iturgaiz

Metales pesados y pesticidas convierten el río Asua en el más contaminado de Bizkaia

Los peces superaron los índices de mercurio y también presentaron concentraciones más elevadas de arsénico que en otros puntos

Eva Molano

Eva Molano

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:57

Comenta

Nace en Lezama y muere en la Ría, tras recorrer 20 kilómetros por el valle del Txorierri y Erandio. El río Asua discurre primero por ... parajes bucólicos, pero aguas abajo está detrozado. Especialmente en su tramo final, el río más contaminado de Bizkaia tiene el dudoso honor de ser uno de los peor conservados de Euskadi y pide a gritos una regeneración. Durante años se detectaron concentraciones superiores a las legales de 24 contaminantes, como plomo y mercurio, en el cauce, a la altura de Sangroniz. Algo se ha mejorado, pero el río está flanqueado por industrias y parcelas contaminadas que siguen filtrando a las aguas su legado tóxico. En una de ellas se ubicaba Nexana, que fabricó lindane durante años hasta su cierre. Se trata de un pesticida cancerígeno y un contaminante orgánico persistente tóxico para el medio y los organismos acuáticos. Por si fuera poco, puede bioacumularse en el cuerpo a través de su ingesta.

