El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La revolución del Baskonia sigue en fase experimental

Ver 29 fotos
Igor Martín

La revolución del Baskonia sigue en fase experimental

El conjunto de Galbiati paga su permisividad reboteadora y las intermitencias y cae ante el Trieste en el partido de presentación

Iván Benito

Iván Benito

Martes, 23 de septiembre 2025, 22:47

Faltan dedos en una mano para contar las bajas del Baskonia a una semana del inicio de la Euroliga. Paolo Galbiati se maneja con ... una escuadra que no pudo batir al Trieste sin Howard (molestias musculares), sin Sedekerskis (problemas en el tobillo), sin Cabarrot (enfermo), sin Kurucs (lesión en la fascia plantar), Diakite (infección sin especificar), ni el último fichaje, Markquis Nowell, quien llegó ayer a Vitoria. Los aficionados que acudieron al Buesa Arena pudieron comprobar que es unos centímetros más bajo que Howard, con el que empieza a hacer migas, como una de las pocas conclusiones certeras que pueden sacarse por el bando local en un partido competido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza detiene al autor material del crimen de Solokoetxe y a dos cómplices
  2. 2

    Pleitea por una herencia de 14 millones al demostrar que su padre es un empresario leonés
  3. 3

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  4. 4

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  5. 5 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  6. 6

    Una avería deja sin Cercanías Renfe hasta el viernes a miles de usuarios de Santurtzi a Barakaldo
  7. 7

    El Gobierno sube de 675 a 800 euros la renta por sacar en alquiler pisos vacíos en Bilbao
  8. 8

    Correos pone a la venta por 13,5 millones su sede central en Bilbao
  9. 9

    Bizkaibus se plantea cancelar los servicios nocturnos en fiestas por el vandalismo
  10. 10

    El Gobierno vasco recupera a la mano derecha de Atutxa para lidiar con la crisis de Arkaute

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La revolución del Baskonia sigue en fase experimental