Diakite recibe el alta hospitalaria y seguirá su recuperación en Vitoria El pívot guineano se repone del fuerte proceso febril pero necesitará trabajo individual para recuperar el tono físico

Iván Benito Martes, 23 de septiembre 2025, 13:40

Mamadi Diakite ha recibido esta mañana el alta hospitalaria en Vigo y regresará a Vitoria en las próximas horas. El pívot guineano no estará a disposición de Paolo Galbiati ni en el encuentro de esta noche ante el Trieste ni en el del jueves contra el Bilbao Basket y su evolución todavía es una incógnita. Según fuentes del club, necesitará realizar trabajo individual antes de incorporarse a la dinámica del primer equipo tras sufrir una fuerte afección de salud que le ha hecho disminuir su tono físico.

El jugador de 28 años sale del hospital gallego sin un diagnóstico concreto pero con el alivio de haber descartado sufrir una enfermedad grave. Fue sometido a pruebas de diverso grado tras ingresar con una fiebre muy alta y verse pálido y los resultados desecharon padecimientos como la malaria. Reclutado hace apenas un mes tras la disputa del Afrobasket, apenas ha completado un puñado de entrenamientos y dos partidos amistosos con sus nuevos compañeros.

El interior de Conakri, un tipo de pívot diferente al habitual, de 2,06 de altura y pocos kilos, lo que le convierte en mucho más ágil que los hombres altos, no pudo participar en el ensayo del sábado ante el Valencia Basket. En el hotel se vio sintió sin apenas sin fuerzas para hacer una vida normal y los servicios médicos del club le acompañaron al hospital de Vigo, donde han permanecido monitorizando su situación y apoyando a su jugador.

A una semana de que arranque la Euroliga, la precaución se impone sobre su estado físico. Diakite seguirá con su recuperación en su nuevo domicilio en Vitoria, y trabajará en sesiones individuales en el Bakh. Según muestre buenas sensaciones, se reincorporará de forma progresiva a la actividad del equipo.

De momento, su ausencia y la de Rodions Kurucs entraña limitaciones en el juego interior. Con Khalifa Diop y Luka Samanic como 'cincos', aunque el croata alterne con el puesto de 'cuatro', las molestias físicas de Tadas Sedekerskis también dejan corto de efectivos el puesto de ala-pívot. Howard sigue renqueante, mientras que el último fichaje, el base estadounidense Markquis Nowell todavía no está disponible.