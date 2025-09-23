El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Markquis Nowell, a pie de pista del Buesa Arena. Igor Martín

Markquis Nowell ya está en Vitoria

El nuevo base del Baskonia ha acudido al Buesa Arena para animar a sus compañeros en el partido contra el Trieste

Jon Aroca

Jon Aroca

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:32

El último fichaje del Baskonia ya conoce el Buesa Arena. Markquis Nowell ha llegado este martes a Vitoria y poco después de su rápido aterrizaje desde Estados Unidos ha acudido al pabellón azulgrana para animar a sus compañeros en el partido de presentación contra el Pallacanestro Trieste. Su estreno, de momento, tendrá que esperar.

El jugador ni siquiera ha podido entrenar con sus compañeros desde que el domingo se anunciara su fichaje por dos temporadas. Aún debía organizar la mudanza desde su país, donde estaba residiendo tras concluir el pasado ejercicio, pero lo ha hecho de manera rápida. El propio jugador ha compartido este martes el itinerario: de Phoenix a Madrid con escala en París. De ahí, directo a Vitoria.

Se le ha visto a pie de pista, vestido del chándal, con el equipo de comunicación del club y tomándose algunas fotografías. Desde esa posición privilegiada sigue el desempeño de sus compañeros a la espera de poder debutar. La próxima oportunidad será el jueves en Barakaldo en el marco de la Euskal Kopa.

