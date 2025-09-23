El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La intensa implicación de Galbiati en el calentamiento del Baskonia
Baskonia

La intensa implicación de Galbiati en el calentamiento del Baskonia

El nuevo técnico del Baskonia entrena junto a Forrest, Diallo y Frisch minutos antes de estrenarse en el banquiillo del Buesa Arena

Iván Benito

Iván Benito

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:31

Paolo Galbiati llegó este verano al Baskonia con la etiqueta de ser un técnico cercano con sus jugadores. Su mensaje ha calado hasta la fecha en los vestuarios por los que ha pasado, siendo ese componente emocional uno de sus avales para hacerse un hueco entre los banquillos de Euroliga. Por primera vez fuera de su Italia natal, su manual no cambia a pesar de la envergadura del reto.

El entrenador de 41 años ha demostrado su implicación en su labor desde sus primeras semanas en Vitoria. Este martes hace su estreno en el Buesa Arena, y ha querido exhibir su participación en la dinámica grupal hasta en el calentamiento. El técnico se ha arremangado minutos antes del inicio del amistoso ante el Pallacanestro Trieste y ha sido parte del entrenamiento de tiro de tres de sus jugadores: Trent Forrest, Hamidou Diallo y Clément Frisch.

En una labor más habitual de los asistentes, primero ha ejercido de asistente de los mismos desde todos los rincones del perímetro, para finalizar como oposición en la mecánica de tiro. Muy sonriente y activo, ha felicitado a sus jugadores antes de retirarse el sudor de la frente y dirigirse al banquillo a beber agua. A su salida de vestuarios, un cuarto de hora antes del inicio, ha sido ovacionado por el público del Buesa Arena.

