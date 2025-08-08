El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Ocho kilómetros de retenciones en la A-8, hacia Cantabria, por un accidente entre una moto y un turismo
DanI Vivián, durante un entrenamiento del Athletic en Lezama Juan Echeverria

Vivián vuelve a ser el único central del Athletic en la convocatoria ante el Arsenal

Paredes continúa de baja y Nico Williams regresa a la lista de Valverde para el último amistoso de la pretemporada

Aitor Echevarría

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:55

El Athletic afrontará este sábado su último test de la pretemporada frente al Arsenal en el Emirates Stadium (18:00h), y lo hará con una ... defensa en cuadro. Ernesto Valverde ha incluido a Dani Vivián, al igual que contra el Liverpool, como el único central puro del primer equipo en la convocatoria de 22 futbolistas. Aitor Paredes sigue fuera por lesión. Ha echado mano, de nuevo, del navarro De Luis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La marcha a Arabia de Iñigo Martínez facilitará la llegada de Laporte al Athletic
  2. 2

    Una impresionante manta de algas invade la playa principal de Noja
  3. 3 El excomisionado de la dana acusado de falsear el título universitario, ingresado tras un intento de suicidio
  4. 4

    Guerra entre los comerciantes del Mercado de Otxarkoaga
  5. 5

    Uno de cada tres jóvenes de entre 25 y 34 años que residen en Bizkaia nació en el extranjero
  6. 6

    «Recibo notas preciosas de las familias que se alojan en mi casa»
  7. 7 Borja Sémper veranea en Cádiz para recargar energía durante el tratamiento contra el cáncer
  8. 8

    Multa de 679.000 euros a la firma que gestionó las ambulancias de Osakidetza
  9. 9

    Alemania suspende el envío de armas y equipos militares a Israel por su decisión de ocupar Gaza City
  10. 10

    El alto precio de las furgonetas dispara el mercado de segunda mano en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Vivián vuelve a ser el único central del Athletic en la convocatoria ante el Arsenal

Vivián vuelve a ser el único central del Athletic en la convocatoria ante el Arsenal