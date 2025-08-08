Vivián vuelve a ser el único central del Athletic en la convocatoria ante el Arsenal
Paredes continúa de baja y Nico Williams regresa a la lista de Valverde para el último amistoso de la pretemporada
Aitor Echevarría
Viernes, 8 de agosto 2025, 13:55
El Athletic afrontará este sábado su último test de la pretemporada frente al Arsenal en el Emirates Stadium (18:00h), y lo hará con una ... defensa en cuadro. Ernesto Valverde ha incluido a Dani Vivián, al igual que contra el Liverpool, como el único central puro del primer equipo en la convocatoria de 22 futbolistas. Aitor Paredes sigue fuera por lesión. Ha echado mano, de nuevo, del navarro De Luis.
CONVOCATORIA I Valverde cita a 2️⃣2️⃣ jugadores para el último amistoso de la pretemporada 2025/26.— Athletic Club (@AthleticClub) August 8, 2025
🆚 @Arsenal
🗓️ Sábado, 9 de agosto
🕕 18:00 horas
🏟️ Emirates Stadium
📺 Web Oficial del Athletic Club#ArsenalAthletic #AthleticClub 🦁
La principal novedad en la lista es Nico Williams, que era duda después de no entrenar con el grupo en la sesión de puertas abiertas del jueves.
Los leones se medirán al conjunto londinense en un encuentro que podrá verse de manera gratuita a través de las credenciales digitales del club. La expedición bilbaína la completan Unai Simón, Padilla, Gorosabel, Mikel Vesga, Berenguer, Iñaki Williams, Gorka Guruzeta, Robert Navarro, Iñigo Lekue, Galarreta, Yuri, Jauregizar, Adama, Unai Gómez, Maroan, Nico Serrano, Rego, Izeta, De Luis y Areso.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.