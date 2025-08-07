Nico Williams, la gran ausencia del entrenamiento a puerta abierta del Athletic El extremo rojiblanco, que tampoco se ejercitó con el grupo el martes, trabajó en el interior de las instalaciones

Carlos Nieto Lezama Jueves, 7 de agosto 2025, 17:32 Comenta Compartir

El dorsal '10' era el más repetido entre las camisetas de los aficionados que desde las nueve horas se desplazaron hasta Lezama para conseguir un buen sitio. Nico Williams, como de costumbre, era uno de los jugadores a los que los chavales tenían más ganas de ver. Sin embargo, cuando a las 10.30 horas los futbolistas salieron al césped, el extremo navarro no estaba. ¿Por qué? No hay un parte médico sobre el crack rojiblanco, que tampoco estuvo el martes en la sesión de recuperación tras la cita de Anfield.

Trabajó el pequeño de los hermanos en solitario, en el interior de las instalaciones, por gestión de cargas. Ha participado en tres partidos de pretemporada (Alavés, PSV y Liverpool), con 187 minutos. Su concurso el sábado (18 horas) ante el Arsenal está en duda y el objetivo es que llegue al cien por cien para el Sevilla en el estreno de la Liga. «Al que más ganas tengo de ver es a Nico», confesaban varios seguidores mientras esperaban impacientes en sus asientos. La desilusión por no ver a su ídolo les duró poco, ya que el resto de la plantilla se encargó de brindar espectáculo.

Al término de la sesión, y a diferencia de otras ocasiones, no hubo momento de firmas, fotográfos y lanzamiento de objetos como camisetas o balones. Los jugadores se marcharon al edificio principal y tan solo Jauregizar, Yuri y Simón atendieron de forma breve a los hinchas ubicados en el córner por el que salieron.