Ilusión rojiblanca ante el bache del Athletic: «Me está gustando el equipo, pero hace falta Laporte»

Ola de ilusión rojiblanca en el primer entrenamiento a puerta abierta del verano. Las obras de remodelación en el Campo 2 de Lezama, el que ... está presidido por el antiguo arco de San Mamés, han impedido que se celebrara antes la sesión de este jueves, en la que tres mil aficionados han estado cerca de llenar el recinto donde juegan sus partidos el Bilbao Athletic y el equipo femenino. Desde las 10.30 horas los hombres de Ernesto Valverde están recibiendo el calor de los suyos.

Faltaron Nico Williams y Aitor Paredes, además de las bajas confirmadas de Oihan Sancet, Unai Egiluz, Beñat Prados y Yeray Álvarez. Con Nico se trabaja con mimo debido a la pubalgia con la que terminó la pasada temporada, mientras que Paredes arrastra desde hace dos semanas una sobrecarga, pero espera estar a punto para el estreno liguero del 17 de agosto ante el Sevilla. Por el contrario, Yuri Berchiche, que recibió un fuerte golpe en Anfield, entrena con normalidad.

La plaga de bajas y lesiones que asola al Athletic, en especial en el puesto de central, no parece importar mucho a los más pequeños, que se desgallitan busca de una camiseta, un guante o cualquier cosa procedente de sus héroes. Hora y media después, apenas unos pocos afortunados se llevaron las firmas de un puñado de jugadores mientras enfilaban el regreso al interior de las instalaciones. Las 24 horas de antelación con las que el club anunció el entrenamiento a puerta abierta no han sido suficientes para llenar Lezama, que aún así ha presentado un gran aspecto.

«Yo confío en ellos, son muy buenos», sentencia con suma sencillez Markel, un crío que se ha quedado algo chafado cuando ha visto que su ídolo Nico Williams no ha saltado con sus compañeros. Se declara también fan absoluto de Aduriz. Por cierto, otro histórico delantero rojiblanco como Ismael Urzaiz también ha estado presente en Lezama, aunque en su caso no se ha querido perder el entrenamiento del Basconia, que se ejercita en el campo contiguo. En sus filas, claro, está su hijo Unax, también ariete.

Jordi Alemany

Respecto a los canteranos, Alejandro Rego y Jon de Luis siguen en dinámica del primer equipo. Este último, central, debutó ante el Racing tras la grave lesión de Egiluz, que se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, y también fue protagonista en el doble enfrentamiento contra el Liverpool. En estos momentos es el tercer central tras Vivián y Paredes. Y un nombre sobrevuela en los corrillos que se forman en Lezama. Laporte.

«Nos hace falta, sin duda, para endurecer al equipo atrás. Pero me está gustando el equipo», explica Benjamín, un veterano aficionado que no pierde detalle. Añade que, ante el Arsenal el sábado (18 horas) no correría ningún riesgo y apostaría por hacer «una bola de oxígeno». Dicho queda.

«La cantera hay que cuidarla»

«A pesar de lo que nos está pasando con las lesiones veo un equipo sólido», apunta Ramón en un discurso que recuerda al de un entrenador. «Mientras llega Laporte, que es necesario, hay que confiar en los que están, que son muy buenos», añade. Entre la afición también destacó Mar, la sobrina de Manolo Sarabia que viene desde Jaén. «En vacaciones no nos perdemos ni una oportunidad. A los chavales les encanta», dice antes de «agradecer» a Nico porque haya renovado con el Athletic. «Soy de las que piensan que la cantera hay que cuidarla, así que es un gran gesto», lanza.

La sesión comenzó puntual, a las 10.30 horas. Los jugadores trotaron un poco mientras se llevaban los primeros gritos de apoyo desde la grada y se dividieron en dos grupos para hacer ejercicios de posesión de balón. Después hicieron un triangular, el rey de la pista de toda la vida, en el que Simón y Padilla, que regaló un paradón a Iñaki Williams, ocuparon las porterías a medio campo, de tal forma que siempre había ocasiones de gol aunque la circulación no fuese la más aseada. Robert Navarro, con un zurdazo a la escuadra, convirtió uno de los goles más celebrados, al igual que otro de volea por parte de Urko Izeta, que busca convencer a Txingurri y quedarse en la plantilla.