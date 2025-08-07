Largas colas en Lezama antes del entrenamiento a puerta abierta del Athletic
Jueves, 7 de agosto 2025, 10:22
Gran expectación en Lezama. El entrenamiento a puerta abierta de este jueves del Athletic estaba programado para las 10.30 horas, pero desde bastante tiempo ... antes se han formado grandes colas para poder entrar.
A pesar de los malos resultados esta pretemporada, la ilusión de la afición rojiblanca se mantiene intacta. Prueba de ello es que decenas de seguidores, pequeños y mayores, se agolpan en la entrada de las instalaciones del Athletic ansiosos de ver en directo a los hombres de Valverde.
A pesar del intenso calor, los aficionados que habían adquirido la entrada se han presentado con tiempo para asistir al entrenamiento. Como en otras ocasiones, es gratis, pero había que reservar localidad en la web del club vizcaíno. La entrada a las instalaciones se realiza a través de los tornos de Lezama (zona del parking subterráneo).
Ante el Arsenal, este sábado
Los rojiblancos preparan el último amistoso de la pretemporada. Será este sábado (18 horas) ante el Arsenal en el Emirates Stadium de Londres. El Athletic viene de cosechar dos derrotas en el doble duelo ante el Liverpool (4-1 y 3-2). Antes, también perdió ante Racing (2-1), PSV (2-1) y Alavés (1-0). Ganó a la Ponferradina en Urritxe (1-0).
