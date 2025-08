Laporte aprieta para salir del Al-Nassr y fichar lo antes posible por el Athletic

Carlos Nieto Jueves, 7 de agosto 2025, 01:15 Comenta Compartir

«Nos hemos sostenido con dos centrales y hemos jugado con fuego, que no suele salir bien». La frase data de mayo de 2024. El emisor, un Ernesto Valverde que entonces, después de que Dani Vivián y Aitor Paredes resistieran estoicamente en el año del título de Copa –Yeray Álvarez atravesó varias lesiones–, mandó un toque de atención a la dirección deportiva rojiblanca. Siguiendo con el dicho, el técnico del Athletic siente ahora como las llamas acechan a su equipo. En concreto a un puesto, el de central, que necesita de manera urgente refuerzos cuando solo restan diez días para el inicio de Liga.

La visita del Sevilla el 17 de agosto ya asoma en el calendario y en estos momentos solo Vivián está en condiciones de jugar toda vez que Paredes continúa al margen por una sobrecarga. Hasta ahí llegan los efectivos en el centro de la zaga. En el último mes Txingurri ha perdido de un plumazo a los otros dos. Primero fue Yeray, que el 10 de julio comunicó su positivo en un control de la UEFA. El día 30 Unai Egiluz se lesionó en la rodilla derecha, aunque no fue hasta este martes cuando Ibaigane confirmó los peores pronósticos: rotura del ligamento cruzado anterior. Entre medias, Unai Nuñez firmaba por el Hellas Verona tras volver a salir cedido del Celta.

Escenario El Athletic espera a que Laporte, que tendrá una de las mejores fichas, se desvincule del Al-Nassr para no pagar un traspaso

Antes de estos dos infortunios el club ya había activado la 'Operación Laporte'. El 3 de julio este periódico publicó en exclusiva el interés de Ibaigane por lograr el regreso del internacional español, que jugó en San Mamés entre 2012 y 2018 antes de que el Manchester City depositara su cláusula, de 63 millones de euros. La operación, nada sencilla debido a las mareantes cifras que rodean al jugador en el Al-Nassr, sigue a la espera del tira y afloja del de Agen con la entidad saudí.

El Athletic lo quiere cuanto antes debido a la crítica situación en defensa. No obstante, el cierre del mercado se sitúa en las 23.59 horas del 30 de agosto. Para entonces los rojiblancos ya habrán disputado sus dos primeras jornadas de Liga. Tras el Sevilla también pasará por La Catedral el Rayo de Iñigo Pérez (25 de agosto).

El objetivo sigue siendo evitar pagar un traspaso y negociar con el futbolista una vez quede libre. Esta segunda parte ya está bastante encauzada. Laporte, que quiere vestir de rojiblanco, cobrará alrededor de doce millones en tres o cuatro años de contrato. Ello le situará quinto en el escalafón por detrás de los hermanos Williams, Sancet y Simón. Por comparar, su ficha con el equipo que pagó 27 millones por sus servicios al Manchester City en 2023 es de 25 millones.

Renunciar a este mareante salario en su último año de contrato y solventar su salida con la entidad de Riad está yendo más lento de lo que gustaría en Ibaigane, que echó en falta a principios de verano un interlocutor claro con el equipo asiático. Lo que parece evidente es Laporte saldrá del Al-Nassr. Lo confirmó el propio entrenador, el portugués Jorge Jesús. El de Agen no viajó con el equipo a Austria, pero sí que se ha desplazado a Portugal en el segundo 'stage' de pretemporada. Sin embargo, en los últimos días ha sufrido molestias físicas que han limitado su participación en los entrenamientos y todo hace prever que su proceso de salida se podría acelerar.

«Trabajamos con lo que tenemos. No puedo pensar en si va a venir alguien o no», se limitó a decir hace una semana Valverde, tras el fatídico duelo de Camargo en el que perdió a Egiluz. Después llegó el doble enfrentamiento contra el Liverpool que destapó las carencias de una defensa que pide refuerzos. «Ahora estamos un poco justos. Esa es la realidad», deslizó el de Viandar de la Vera tras las dos derrotas sufridas en Anfield. Allí perdió, además de un jugador tan importante como Oihan Sancet, a un Beñat Prados que era uno de los comodines para ejercer de central. El navarro sufrió un pinchazo en el recto femoral, misma dolencia que Paredes, y tiene muy difícil estar ante el Sevilla.

Jerarquía

Por el momento, Yuri parece la principal solución para limitar la carencia. Lekue y Vesga han actuado también en esa demarcación en la que se necesita como el comer a Laporte. No solo por una cuestión de sumar efectivos –de hecho, no se descarta que se intente el fichaje de otro central más para no tener que depender del jugador del filial Jon de Luis, que al igual que el mediocentro Rego tiene opciones de 'subir'– sino por el plus competitivo y de jerarquía que supone la figura de un ganador de la Champions y de la Eurocopa, más todavía teniendo en cuenta el regreso del Athletic a la Liga de Campeones. A sus 31 años está en plena madurez. Aunque Luis de la Fuente no ha contado con él en las últimas convocatorias, su vuelta a una liga de primer nivel le haría subir enteros. Se reencontraría con Vivián, con el que ya ha jugado en La Roja.