El Chiringuito

La niña que ha viajado 700 kilómetros para que Nico Williams le firme su camiseta

«Vine desde Vigo para verte», escribió la pequeña en un cartel que llamó la atención del internacional rojiblanco

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:01

«Nico vine desde Vigo para verte». Así rezaba el cartel con el que Maia, una niña de Vigo, se plantó en Lezama con un objetivo claro: conseguir que Nico Williams le firmara su camiseta. Que el Athletic cuenta con miles de seguidores por todo el mundo es de sobra conocido. Algunos de sus jugadores son auténticos ídolos para pequeños como esta gallega de 11 años, que luce los colores rojiblancos allá por donde va.

Para ella era un «sueño» que el pequeño de los Williams estampara su firma en su elástica, cómo no, con el número 10. Los hombres de Valverde llevan ya varias semanas inmersos en la pretemporada para preparar una campaña que se presenta exigente e ilusionante, destacando sobre todo la participación en Champions.

La parroquia vizcaína está entregada. Se palpa en el ambiente. Aprovechando que muchos están de vacaciones, en la entrada de Lezama se congregan estos días numerosos aficionados a la caza de una foto o de un autógrafo de los jugadores del Athletic.

A Maia le pudo la vergüenza cuando vio a Nico salir con su coche. Tal y como ha publicado 'El Chiringuito' en un vídeo, el jugador, al ver su llamativo cartel, no dudó en detenerse para atender a la cría. Se quedó muda de asombro. Sin palabras. «¿No le dices nada?», le espetan a la pequeña. El jugador también alienta a la niña a reaccionar: «Le ha comido la lengua el gato», le dice entre risas. Una vez conseguido su objetivo, la pequeña fue entrevistada por el programa de Josep Pedrerol y confesó sentirse «muy feliz» por haber conocido a su ídolo.

