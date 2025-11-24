El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Valverde, tajante: «Necesitamos ganar si queremos continuar»

El entrenador confiesa que «les decía a todos 'no quiero que nos toque el Slavia'»

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Praga

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:23

Ernesto Valverde subrayó la trascendencia del encuentro de este martes frente al Slavia, un duelo clave para el futuro inmediato del equipo en la Liga ... de Campeones. El técnico tiene claro que no hay margen para la relajación.

