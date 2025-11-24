Valverde, tajante: «Necesitamos ganar si queremos continuar»

Ernesto Valverde subrayó la trascendencia del encuentro de este martes frente al Slavia, un duelo clave para el futuro inmediato del equipo en la Liga ... de Campeones. El técnico tiene claro que no hay margen para la relajación.

«Le damos importancia y creo que tiene mucha importancia desde el punto de vista de la clasificación», indicó el entrenador rojiblanco en la sala de Prensa del Fortuna Arena. Valverde reconoció que la situación del equipo no es la ideal: «Evidentemente, no estamos bien clasificados. Necesitamos ganar si queremos continuar».

Valverde sabe que no será fácil. De hecho, se deshizo en elogios hacia el Slavia de Praga al ser preguntado por el trabajo del entrenador Jindrich Trpisovský y por su relación con él. Los dos técnicos se han enfrentado en cuatro ocasiones, tres con el Barcelona y una con el Athletic. El rojiblanco ha ganado siempre, pero sólo por un gol de diferencia.

Valverde ha advertido que considera a los checos un rival especialmente exigente. «Siempre me ha gustado mucho el Slavia. El año pasado recuerdo que decía a todos: 'No quiero que me toque el Slavia, no quiero jugar contra ellos porque sé que son muy fuertes'», confesó. Según Valverde, esta temporada su percepción no ha cambiado: «Este año igual, tampoco lo quería. Pero este año ya toda la gente de Bilbao lo conocía».

El técnico rojiblanco destacó el trabajo de Trpisovský, a quien alabó por su continuidad y su capacidad para mantener un bloque competitivo desde 2017. «Admito su trabajo porque lleva muchos años aquí. Y además, el equipo siempre elige jugadores con un espíritu altísimo».

De hecho, puso el acento en la alta exigencia que plantean los checos a sus rivales. «Me encanta la fortaleza con la que juegan y la forma en la que siempre intentan ir a por el partido sin mirar atrás», elogió.