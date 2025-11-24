El equipo ya descansa en su hotel de Praga: «Athletic Champions League...»

Noche cerrada ya en Praga, con un grado, el Athletic ha llegado este martes a su hotel de concentración en la capital checa, un establecimiento ... situado en el corazón de la ciudad, no muy lejos del Reloj Astronómico, Namesti Republiky -donde ultiman los puestos del mercado de Navidad - y otros puntos de interés. Con Jon Uriarte a la cabeza, los vizcaínos se han plantado en su lugar de concentración a las 19.40 con una pizca de retraso sobre el horario previsto por la presencia de un avión militar polaco.

Le aguardaban alrededor de una veintena de aficionados. La mayoría hacían cálculos sobre las opciones de acceder a la siguiente ronda. «Un punto aquí igual nos viene bien», comentaba un grupo de amigos. «No, hay que ganar porque luego viene el PSG a Bilbao». Cuando han llegado los futbolistas les han gritado, les han animado y han coreado: Athletic, Champions League«.

Lo cierto es que el Athletic busca la primera victoria a domicilio de esta Liga de Campeones, un triunfo que le enganche a la competición y le permita soñar con entrar entre los 24 primeros. Para ello contará con el aliento de cerca de un millar de aficionados rojiblancos que se han desplazado a Praga. Muchos sin entrada. Pero buscan con pasión el triunfo en el Eden Arena.