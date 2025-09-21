El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vivián pide explicaciones a Ortiz Arias tras su expulsión. Carlos Gil-Roig

Valencia 2-0 Athletic

El Athletic no se encuentra a sí mismo

Los rojiblancos firmaron una gran primera parte, pero bajaron su rendimiento en la segunda y tras la expulsión de Vivián acabaron encajando su tercera derrota consecutiva

Jon Agiriano

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:19

La vuelta a la actividad tras el parón de Liga ha sentado fatal al Athletic, todo lo contrario de lo que sucedió la pasada temporada. ... Si hace un año sumó tres victorias consecutivas firmando ocho goles, ahora le han caído tres derrotas seguidas, algo que los rojiblancos no sufrían desde marzo de 2023, y encima sin marcar un solo tanto. Fue la de este sábado una noche dolorosa para los de Valverde, que cometieron varios errores letales que les acabaron costando un partido que, por la manera en que discurrió durante la primera parte, parecía que sólo podía ser suyo. Y sin discusión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destrozan a San Nicolás, patrono del Puerto Viejo de Algorta, tras reventar la urna
  2. 2

    El Arenas descubre a Babá, la sensación de la categoría
  3. 3

    «Sufro trastorno de piernas inquietas y apenas duermo cuatro horas a cabezadas»
  4. 4

    La reforma del edificio de Berastegui se amplía a 16 meses y enerva a los inquilinos
  5. 5

    El PNV celebra entre críticas a PP y Vox que el palacete de París ya es de su propiedad
  6. 6 Despido improcedente de una comercial por ocultar que mantenía una relación sentimental con su jefe
  7. 7 Matt Dillon cancela su visita al Zinemaldia
  8. 8

    Un ciberataque colapsa los aeropuertos de Londres, Bruselas y Berlín y provoca retrasos masivos
  9. 9

    La heroína de un club
  10. 10 Embiste a un coche de la Ertzaintza en Barakaldo y acaba detenido tras agredir a un agente y esconderse bajo una cama

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Athletic no se encuentra a sí mismo

El Athletic no se encuentra a sí mismo