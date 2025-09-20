El 1x1 del Valencia-Athletic. Simón, el mejor. Y para ti, ¿quién ha sido el 'MVP'?
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores rojiblancos
Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:41
Unai Simón
Portero
Mejor del partido
Valoración del redactor
El guardameta de Murgia no tuvo mucho más trabajo en la primera mitad que en un balón dividido en el que estuvo muy rápido ante Danjuma y Diakhaby. Todo cambió con la expulsión de Vivián. En el primer gol, vio cómo Santamaría le remataba a escasos metros en el primer palo. Menos todavía pudo hacer en el tanto de Hugo Duro, que chutó a placer.
Vivian
Defensa
Valoración del redactor
Por rigurosa que sea la cartulina roja que vio a la hora de partido, lo cierto es que el vitoriano se jugó el tipo al ser el último hombre en esa acción con Santamaría. El agarrón al francés acabó con el central fuera de sus casillas. Hasta entonces estuvo bien. No estará el martes ante el Girona, lo que le vendrá bien en cualquier caso para dosificar.
Paredes
Defensa
Valoración del redactor
A la media hora de partido el de Arrigorriaga cometió un grosero error de concentración que después corrigió cuando Javi Guerra enfilaba la portería de Simón. Antes pidió penalti por un empujón de Tárrega. En el segundo gol rompió primero el fuera de juego de Santamaría y no se enteró por dónde venía Hugo Duro en el segundo palo. Debe mejorar.
Yuri
Defensa
Valoración del redactor
Prácticamente un espectador durante la primera mitad, en la que los atacantes del Valencia fueron unos fantasmas, el lateral de Zarautz estuvo más exigido tras el paso por vestuario con la nueva versión de los de Corberán. Volvió al once tras descansar en Champions y cumplió sin mayores complicaciones, aunque el segundo gol llegó por su banda.
Areso
Defensa
Valoración del redactor
El de Cascante volvía a la titularidad tras descansar en Champions, pero sigue lejos del nivel ofrecido en El Sadar. Llegó con regularidad a línea de fondo, pero o bien le falta un mayor entendimiento con sus nuevos compañeros o está lejos de su mejor estado. Santamaría se recorrió el área en el primer gol tras librarse sin dificultad de su marcaje.
Galarreta
Centrocampista
Valoración del redactor
Le tocó ser de la partida tras recargar pilas en la Liga de Campeones y rindió con nota hasta que, después de la expulsión de Vivián, Valverde reestructuró el equipo y el cerebro de Eibar dejó su sitio a Vesga. Antes dejó buenos detalles en el último pase, aunque estuvo menos acertado con los balones largos. En cualquier caso, tiene algo único en su juego.
Jauregizar
Centrocampista
Valoración del redactor
Versión terrenal del mediocentro bermeano tras su enorme esfuerzo ante el Arsenal. El calendario está tan comprimido que todo el mundo necesita un descanso. El suyo podría venir el martes para no jugar con fuego. La marcha que metió de más el Valencia tras el paso por vestuarios le superó. Dejó su sitio a Rego en la recta final del encuentro.
Sancet
Centrocampista
Valoración del redactor
Sorprendió que el talentoso mediapunta navarro fuese uno de los elegidos en el triple cambio (entró Maroan) de Valverde tras la expulsión de Vivián. En la primera mitad gozó de dos buenas ocasiones en las que Agirrezabala le negó el gol y se mostró como el jugador más incisivo del bando rojiblanco. Coincidencia o no, nada más salir llegó el tanto che.
Berenguer
Delantero
Valoración del redactor
El extremo de Barañain se desempeñó en la banda izquierda y a diferencia del día del Arsenal, no pisó el eje central de la delantera, coto de Iñaki Williams. Así, se intercambió el costado con Navarro, pero estuvo muy desconectado. Se mostró eléctrico a la hora de regatear a Foulquier, pero no estuvo acertado en la toma de decisiones.
Williams
Delantero
Valoración del redactor
Otro mal día para el capitán rojiblanco. Se empleó de nuevo como delantero centro y apenas olió la pelota. Cuando lo hizo le encimaron rápido los defensas valencianistas, en ocasiones con demasiada dureza. Para colmo, el internacional ghanés salió en la foto del tanto de Santamaría. Suyo era el primer palo por el que apareció el centrocampista francés.
Navarro
Delantero
Valoración del redactor
El de Barcelona se confirma como el relevo natural de Nico Williams aunque estuvo un peldaño por debajo del nivel ofrecido ante el Arsenal. Cambió la derecha por la izquierda y le costó más entrar en juego, aunque no dejó de intentarlo. Tuvo un par de ocasiones en la que pudo decidir mejor qué hacer. Sustituido en el minuto 68 por Unai Gómez.
Laporte
Defensa
Valoración del redactor
Le tocó debutar al internacional español en el peor escenario posible, con uno menos. No competía desde hace casi cinco meses y se notó. Por poco no se metió en propia.
Vesga
Centrocampista
Valoración del redactor
La salida del vitoriano llegó en inferioridad numérica y un Valencia volcado, así que pasó de puntillas por el partido justo cuando el Athletic perdió el control del mismo.
Unai Gómez
Centrocampista
Valoración del redactor
El bermeano tenía ganas de competir después del puñado de minutos que tuvo ante el Arsenal tras su fuerte golpe. Lo dio todo, pero no pudo contagiar a sus compañeros
Rego
Centrocampista
Valoración del redactor
Más minutos para el canterano bilbaíno al que Valverde, pese a la dificultad del duelo, quiere tener enchufado porque pronto le va a llegar su gran oportunidad. Robó un buen balón.
Baja
Impreciso
Paredes
Justo cuando Laporte está listo para la faena llega el bache en el rendimiento de un central de altibajos. En Mestalla estuvo muy desacertado en la mayoría de ocasiones.
Sube
En el camino
Sancet
Recuperó ese olfato como gran llegador que es y buscó portería hasta en tres ocasiones, pero en dos de ellas se topó con su excompañero. Está cerca de su mejor nivel.
Clasificación general
JugadorPuntos
Unai Simón39
Jauregizar36
Aitor Paredes35
Alejandro Berenguer35
Daniel Vivian34
Yuri Berchiche32
Oihan Sancet28
Iñaki Williams27
Jesús Areso26
Robert Navarro23
Maroan Sannadi22
Nico Williams22
Iñigo Ruiz de Galarreta21
Mikel Vesga20
Unai Gómez15
Gorka Guruzeta13
Gorosabel11
Alejandro Rego10
Beñat Prados10
Adama7
Nico Serrano5
Laporte4
Urko Izeta2
Canales-
Eguiluz-
Iñigo Lekue-
Mikel Santos-
Padilla-
