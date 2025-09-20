El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las cuatro localidades agraciadas en el sorteo de la Primitiva de este sábado: comprobar resultados del 20 de septiembre
El colegiado expulsa a Vivián tras revisar el VAR la jugada. Carlos Gil-Roig

Laporte, un regreso obligado por la expulsión de Vivián

«Es una vergüenza,no es ni falta», proclamó el central de Vitoria al ser expulsado en Mestalla tras la revisión del VAR

Igor Barcia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:55

De Getafe a Valencia hay siete años y nueve meses de espacio en la vida deportiva de Aymeric Laporte. El 19 de enero de 2018, ... en el Coliseum, fue el último encuentro que el central de Agen jugó con la camiseta del Athletic. Empezó entonces una trayectoria por el Manchester City, el equipo que pagó su cláusula de rescisión, y por el Al Nassr hasta regresar a su casa, al Athletic. Esta noche en Mestalla el 14 vivió su 'redebut' rojiblanco. Eso sí, obligado por las circunstancias. El plan de Ernesto Valverde pasaba por llevarle a Valencia para que Laporte se fuera integrando a la dinámica de grupo como una fase más de su puesta a punto –«tenía pensado que entrara, pero no con estas apreturas», dijo después el técnico–, pero la roja que mostró el colegiado Miguel Ángel Ortiz Arias a Dani Vivián a la hora de encuentro aceleró el regreso del francés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destrozan a San Nicolás, patrono del Puerto Viejo de Algorta, tras reventar la urna
  2. 2

    El Arenas descubre a Babá, la sensación de la categoría
  3. 3

    «Sufro trastorno de piernas inquietas y apenas duermo cuatro horas a cabezadas»
  4. 4

    Buceadores de la Armada explosionan una bomba en la playa de Las Arenas
  5. 5

    La reforma del edificio de Berastegui se amplía a 16 meses y enerva a los inquilinos
  6. 6

    El Gobierno planea limitar a dos años el tiempo máximo de un interino en la Administración
  7. 7 Detenidos dos menores en Getxo por asaltar a un grupo de chavales y disparar a uno con una pistola de balines
  8. 8

    El PNV celebra entre críticas a PP y Vox que el palacete de París ya es de su propiedad
  9. 9 Despido improcedente de una comercial por ocultar que mantenía una relación sentimental con su jefe
  10. 10 Matt Dillon cancela su visita al Zinemaldia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Laporte, un regreso obligado por la expulsión de Vivián

Laporte, un regreso obligado por la expulsión de Vivián