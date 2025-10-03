El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Banderas de apoyo a Palestina en un partido de San Mamés. Ignacio Pérez

San Mamés se solidarizará mañana con Palestina antes del Athletic-Mallorca

La embajadora del club Honey Thaljieh, un grupo de refugiados y representantes de una organización de la ONU recibirán el apoyo de la grada

I. Juez

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:45

'Athletic Palestinaren alde. Stop genozidioa'. Es el lema del acto solidario a favor de Palestina que se podrá ver en los videomarcadores de San Mamés mañana sábado antes del inicio del partido de liga entre el Athletic y el Mallorca. En el homenaje, los aficionados podrán mostrar su apoyo a diferentes personas relacionadas con la causa palestina en una iniciativa organizada por el club rojiblanco, tal y como ha anunciado este viernes en su página web.

Entre las personas que se colocarán en el centro del campo para recibir una sonora ovación se encuentra Honey Thaljieh, excapitana y cofundadora de la selección de fútbol de Palestina. La futbolista fue nombrada embajadora del Athletic en su 125 aniversario por su lucha en favor de la igualdad de género y de la paz.

También serán homenajeadas un grupo de once refugiados palestinos en Euskadi. Asimismo, también serán reconocidos por su labor los representantes de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), la organización que asiste y protege a esta comunidad.

La Fundación Athletic Club ha puesto en marcha junto a UNRWA Euskadi un proyecto para niños palestinos refugiados en Siria que ha echado a andar en octubre. Mediante esta cooperación internacional, alrededor de 8.000 menores en situación de vulnerabilidad recibirán clases de educación física en 16 centros escolares gestionados por esta agencia de la ONU.

