Simón y Vivián, convocados con La Roja mientras que Nico descansará en el parón

Nico Williams es una de las ausencias más destacadas para los dos próximos compromisos de La Roja. Como era de esperar, Luis de la Fuente no ha incluido a la estrella rojiblanca en la lista de convocados y el extremo podrá concluir su recuperación en Lezama durante el parón de selecciones. El '10' lleva sin jugar desde comienzos de septiembre, cuando se lesionó en el aductor izquierdo en un partido con la selección española.

Luis de la Fuente ofrece hoy la convocatoria junto a @CarolinaMarin, @pabloalboran, @IbaiLlanos y @rickyrubio9 para quitar estigmas y visibilizar los problemas de #SaludMental. #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/f3y5jqOHGC — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 3, 2025

Donde no hay novedad es en la portería y en la defensa de La Roja. Unai Simón y Dani Vivián son dos 'fijos' para el seleccionador y ambos han vuelto a ser citados para afrontar los dos próximos partidos clasificatorios para el Mundial, que se celebra en Canadá, México y Estados Unidos en junio.

Pablo Barrios, Marcos Llorente, Álex Baena, Samu Omorodion y Aleix García son las principales novedades de una lista continuista, que se ha visto afectada por lesiones.

La selección se medirá a Georgia el próximo sábado a las 20.45 horas en el Martínez Valero (Elche) y el martes, a Bulgaria en Valladolid. La Roja suma seis puntos de seis, nueve goles a favor y aún mantiene la portería a cero. Una victoria ante Georgia dejaría prácticamente encarrilada la clasificación para el Mundial.

La convocatoria

Porteros: Unai Simón, David Raya, Álex Remiro.

Defensas: Marcos Llorente, Pedro Porro, Robin Le Normand, Dean Huijsen, Dani Vivian, Pau Cubarsí, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo.

Centrocampistas: Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Álex Baena, Pedri, Mikel Merino, Dani Olmo, Pablo Barrios y Aleix García.

Delanteros: Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Lamine Yamal, Samu, Yéremy Pino, Jorge de Frutos y Jesús Rodríguez.

