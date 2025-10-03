De la Fuente: «Hansi Flick ha sido seleccionador y creía que él tenía esa empatía»

Javier Varela Viernes, 3 de octubre 2025, 12:39 Comenta Compartir

La convocatoria de Lamine Yamal parecía incuestionable, pero centró la rueda de prensa posterior a la lista facilitada por Luis de la Fuente para los partidos ante Georgia y Bulgaria. Las declaraciones cruzadas entre Hansi Flick y el seleccionador habían abierto la posibilidad de que el futbolista azulgrana pudiera no estar convocado en esta llamada. «No hay ningún conflicto con Flick. Simplemente, me sorprendieron esas declaraciones porque él ha sido seleccionador y creía que él tenía esa empatía», dijo el técnico riojano con cierto sabor a mensaje al alemán.

«Él ha sido seleccionador y sabe cómo nos comportamos los jugadores», dijo De la Fuente sobre lo que dijo Flick de que en la selección no se «cuidaba a los jugadores». «Es lo que me sorprende, que un exseleccionador opine así. Pero sin más, cada uno dice lo que tenía que decir», añadió.

En actualización Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información