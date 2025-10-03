El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La ilusión por la Champions sigue intacta: unos 2.500 athleticzales estarán en Newcastle

El club realizará este viernes el sorteo para determinar qué 1.983 socios obtendrán una entrada para el segundo desplazamiento europeo de la temporada

A. Mateos

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:24

Comenta

Pese al mal arranque del Athletic en la Champions, con dos derrotas, la ilusión de los athleticzales se mantiene intacta. De nuevo, y como ya ocurrió en Dortmund hace unos días, los socios han superado el límite de entradas de las que dispone el club para el partido ante el Newcastle en Inglaterra. Este viernes, el Athletic realizará un sorteo para determinar qué 1.983 socios obtendrán una entrada para el segundo desplazamiento europeo de la temporada. Los otros 483 pases disponibles los gestionará el club con sus compromisos, entre los que se incluyen 123 entradas para miembros del Club Athletic. Cada entrada tendrá un coste de 50 euros.

Los socios inscritos han recibido su número de participación para el sorteo por correo electrónico y, en caso de ser premiados, recibirán un nuevo correo con la confirmación y un enlace al muro de pago. Tienen 72 horas para formalizar el pago online

Antes, deberán completar en el mismo proceso el documento de Plan de Viaje exigido (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, DNI y plan de viaje de las personas que vayan a emplear las entradas) por temas de seguridad. Una vez realizado el pago, recibirán en los días siguientes sus entradas en formato PDF a través del correo electrónico.

