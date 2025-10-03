La cesión de Djaló en Catar se tuerce: relegado a la Copa y sin apenas minutos en las grandes citas El futbolista, aún propiedad del Athletic, lleva un solo gol con el Al-Gharafa y su rol en el equipo empieza a ser secundario

Alain Mateos Viernes, 3 de octubre 2025, 09:45 | Actualizado 10:23h. Comenta Compartir

La experiencia de Álvaro Djaló en Catar no ha comenzado de la mejor manera. El jugador del Al-Gharafa, cedido por el Athletic tras convertirse en el tercer fichaje más caro de la entidad, arrancó como titular en su nuevo equipo pero tras dos partidos firmando una discreta actuación quedó relegado al banquillo. Recuperó la titularidad al anotar su primer gol ante el Al-Sadd catarí, pero fue un espejismo que solo duró una jornada. Durante el último mes, Djaló apenas se ha vestido de corto y solo ha sumado titularidades en la Copa de la Liga.

Djaló llegó hace dos meses a Catar mediante una cesión con opción de compra no obligatoria, en busca de los minutos que le faltaron la temporada pasada con el Athletic -fue el jugador número 22 en minutos en la plantilla-. Pero la aventura en Catar no ha comenzado bien para el deportista formado en el fútbol vizcaíno.

El protagonismo de Djaló se ha esfumado en cuanto a minutos se refiere. Debutó el 15 de agosto en Liga ante el Umm-Salal. Solo llevaba un par de semanas de entrenamientos con sus nuevos compañeros y el entrenador le otorgó su confianza. Arrancó de inicio, desde la banda derecha, y disputó 87 minutos. Una semana después, su participación apenas superó la hora de partido. En la siguiente jornada, la tercera, quedó relegado al banquillo. Sumó 19 minutos en su partido más gris desde que llegó a Catar y, a pesar de ello, fue titular de nuevo tres días después en el inicio de la Copa de la Liga -una de las dos copas que existen en el fútbol catarí. De nuevo, ante el Al-Sadd. Djaló pudo anotar su primer gol y repartió una asistencia. Jugó todo el partido de mediapunta.

Lo que parecía un pequeño bache pasajero en su corta trayectoria en el Al-Gharafa, se tradujo en una nueva oportunidad perdida. Fue titular de nuevo en Liga y pese a firmar un buen partido, no ha vuelto al once inicial excepto por motivos de rotación. Desde el 12 de septiembre, el papel de Djaló es ser suplente en Liga y titular en la Copa. Este miércoles volvió a disputar los 90 minutos en la derrota copera de su equipo ante el Al Khor y, sin embargo, se quedó sin minutos hace unos días en la segunda jornada de la Champions asiática y en la última liguera.

«Está bajo supervisión»

Las actuaciones de Djaló se siguen con lupa en Lezama, según explicó el director de fútbol Mikel González hace unas semanas. «Es un cedido y está bajo supervisión, al igual que el resto. Hacemos videollamadas analizando sus partidos y Álvaro está metido en esa rueda. Es una operación interesante para todas las partes», defendió sobre la cesión del delantero que, en caso de interés final del equipo catarí, no volverá a Bilbao.

La 'operación Djaló' de 15 millones de euros más cinco en variables «era necesaria porque lo marcaba el mercado», defendió González, pero el atacante no tuvo una segunda oportunidad en Bilbao: «Después de una temporada mala, teníamos claro que una segunda temporada en el Athletic en un rol similar no nos lo podíamos permitir».

El objetivo principal de Álvaro Djaló y del Athletic es recuperar el mejor nivel del futbolista. Ese que le valió su fichaje por el club rojiblanco tras aportar 32 goles y asistencias en 88 partidos con el Sporting de Braga. Lo tendrá que hacer en una liga mucho menor, como la catarí, pese a que Mikel González reste importancia a este asunto. «El propio Laporte viene de una Liga similar y estoy convencido de que nadie ha puesto en duda su incorporación», llegó a decir hace unas semanas.