Jon Uriarte abre la puerta a una posible ampliación de San Mamés «con una inversión muy fuerte» El presidente del Athletic desvela que hay más de 7.000 personas en lista de espera para hacerse socio del club

Javier Ortiz de Lazcano Martes, 16 de septiembre 2025, 18:40 | Actualizado 19:07h.

En un día grande para San Mamés, en una de esas tardes en las que La Catedral lucirá uno de sus mejores vestidos, Jon Uriarte ha abierto la puerta a una posible ampliación del aforo del estadio en el que el Athletic se enfrenta al Arsenal en la primera jornada de la Liga de Campeones. Es una opción a medio-largo plazo, no inmediata, pero el presidente la ha puesto sobre la mesa. «Veremos si en algún momento acometemos una obra mayor con una inversión muy fuerte para ampliar el estadio», ha indicado a los micrófonos de Movistar poco antes de que empiece el duelo.

El presidente del Athletic ha desvelado que hay más de «7.000» personas en la lista de espera para hacerse socios de la entidad bilbaína. Sin embargo, ahora mismo, resulta imposible arañar más carnés. De hecho, como el propio Jon Uriarte ha indicado, el club trata de buscar huecos «hasta debajo de los asientos, nunca mejor dicho».

San Mamés tiene un aforo de 53.331 espectadores. La posibilidad de una pequeña ampliación, en el entorno de los 3.000 espectadores, estaba prevista en la construcción.

César Azcárate, el arquitecto encargado del proyecto, ha indicado en alguna ocasión que «en algunos sectores del campo se pueden ampliar las localidades, pero en pocos miles, nunca hasta las 60.000 personas».