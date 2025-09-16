El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Decepción entre la plantilla rojiblanca. Ignacio Pérez

Athletic 0-2 Arsenal

Una derrota frustrante propia de la Champions

El Athletic trabaja a destajo y sostiene un pulso equilibrado con el Arsenal, pero no puede evitar la derrota ante un rival que supo golpearle a tiempo

Jon Agiriano

Martes, 16 de septiembre 2025, 22:29

Suele ocurrir en este tipo de partidos ante contrarios de gran calibre y siempre resulta muy frustrante. Uno puede trabajar a destajo, sostener una actitud ... impecable en todos los duelos y no perder la cara al rival en ningún momento. Y pese a todo terminar perdiendo porque la superioridad del grande se impone sin remedio, por inercia, a veces con un par de detalles. Así ganó el Arsenal en su primera visita a San Mamés. Estuvieron muy lejos de su mejor versión los londinenses, incomodados por un Athletic muy bravo, pero les bastó con su saber estar y con dos goles de Martinelli y Trossard, dos suplentes de lujo, para superar a un Athletic tan esforzado como impotente en ataque.

