El 1x1 del Athletic-Arsenal. Jauregizar, el mejor. Y para ti, ¿quién ha sido el 'MVP'?
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores rojiblancos
Martes, 16 de septiembre 2025, 21:47
Unai Simón
Portero
Valoración del redactor
Tras una primera parte plácida, el guardameta de Murgia se convirtió pronto en protagonista. Salvó un remate de Madueke con una gran mano de balonmano y después un cabezazo de Merino. Sin embargo, quizás pudo hacer algo más en el chut centrado de Martinelli en el primer gol. Nada pudo hacer en el segundo porque rebotó en Paredes.
Gorosabel
Defensa
Valoración del redactor
El lateral de Arrasate salió en la foto de los dos goles por culpa de un eléctrico Martinelli, que le superó con detalles de calidad nada más ingresar al césped. El brasileño le cogió fatigado tras un partido bastante digno. Estuvo muy atento en los balones aéreos y además se animó a subir al ataque por una banda derecha que no tuvo un extremo claro.
Vivian
Defensa
Valoración del redactor
Se enfrentó a un delantero de la talla de Gyokeres y se convirtió en el líder de la zaga. Acostumbrado a partidos internacionales con la selección, al vitoriano no le vino grande su estreno en la Champions. El gigante sueco apenas conectó un remate de cabeza, pero el restol del choque se lo pasó bregando sin suerte, gracias a la entrega del 'Teniente'.
Paredes
Defensa
Valoración del redactor
Como su compañero de fatigas, el de Arrigorriaga se empleó a fondo y mantuvo el tipo en un partido muy serio. Además, demostró galones para sacar el balón jugado, se mostró expeditivo al cruce y rápido a la hora de taponar chuts. Por desgracia, tuvo la mala suerte de desviar a su propia portería el tímido disparo de Trossard que dio la puntilla a los leones.
Adama
Defensa
Valoración del redactor
No había jugado un solo minuto en la temporada el lateral izquierdo de Dakar y le tocó bailar con uno de los 'cocos' de la competición. Madueke y en menor medida Eze obligaron al joven defensa a no perder la compostura y arremangarse. Cumplió con nota con su tarea y no estuvo sobre el césped en ningún gol al dejar su sitio a Yuri antes del minuto 70.
Vesga
Centrocampista
Valoración del redactor
Valverde dio descanso a un fatigado Galarreta pese a que Galaxy jugó una hora ante el Alavés y dio entrada al mediocentro vitoriano, al que le vino grande el partido. No sufrió en la primera mitad pero se vio superado en la segunda cuando la tropa de Arteta metió una marcha más. Impreciso con el balón, lento al repliegue. Salió por Rego en la recta final.
Jauregizar
Centrocampista
Mejor del partido
Valoración del redactor
El bermeano tiene todas las cualidades para ser un centrocampista de época. Es rápido a la presión, roba balones, controla bien, distribuye con claridad y sabe en todo momento dónde estar colocado. Hasta se atrevió a tirar un caño a Eze que obligó al extremo gunner a hacerle falta. Envió balones a Gorosabel, Berenguer e Iñaki que crearon peligro.
Sancet
Centrocampista
Valoración del redactor
Desaparecido el mediapunta de Pamplona, víctima de las imprecisiones rojiblancas en ataque. No fue el faro que iluminó el camino y fue, de lejos, el jugador del Athletic que menos intervino. Y eso que a los cuatro minutos combinó muy bien con Iñaki y Berenguer para meter el miedo en el cuerpo a los ingleses. Dejó su sitio a Guruzeta mediada la segunda parte.
Berenguer
Delantero
Valoración del redactor
El extremo de Barañain se intercambió la banda derecha con Iñaki Williams, colocado en mayor parte en la punta de ataque. De más a menos, sus primeros minutos fueron de mucho nivel: llegó a línea de fondo, robó balones y solo le faltó más mordiente en un disparo cruzado que le salió mordido. Pasó desapercibido tras el paso por vestuarios.
Williams
Delantero
Valoración del redactor
Con entrega en la Champions no vale. El arranque de temporada del delantero bilbaíno está lejos de serle útil a sus compañeros porque le cuesta un mundo decidir la mejor opción. Salió con velocidad en las contadas ocasiones que dejó espacios la zaga londinense, pero luego no tuvo el acierto necesario. Tuvo una ocasión de gol, pero disparó flojo ante Raya.
Navarro
Delantero
Valoración del redactor
No le vino nada grande al barcelonés la titularidad en Champions ante uno de los mejores equipos del mundo. Ubicado en el costado izquierdo, el de Nico, tuvo libertad de movimientos para asociarse con sus compañeros. Además, bajó a recibir y no le temblaron las piernas. Tuvo una ocasión al final de la primera parte. Desfondado, le sustituyó Unai Gómez.
Yuri
Defensa
Valoración del redactor
Descansó el de Zarautz para dosificar esfuerzos y refrescó la defensa en la recta final. Los goles llegaron por la otra banda. Se animó con un chut lejano que fue taponado.
Unai Gómez
Centrocampista
Valoración del redactor
El bermeano, primer relevo, no pudo completar el partido por un fuerte choque de cabeza con Merino a la hora de rematar. Tras veinte minutos se marchó con el ojo hinchado.
Rego
Centrocampista
Valoración del redactor
Debutó en Champions un jugador que está llamado a ser importante tras la grave lesión de Prados. Poco después de la salida del bilbaíno, Trossard sentenció el duelo.
Guruzeta
Delantero
Valoración del redactor
Perdió el donostiarra la titularidad y gozó de veinte minutos en los que no tuvo opción. Pidió falta en el segundo gol, se quedó parado y la jugada acabó dentro de la portería.
Baja
Desconectado
Sancet
En la línea de su último partido ante el Alavés, el máximo goleador de la pasada temporada no ha entrado en esta con buen pie. El equipo le necesita, sobre todo ante los mejores equipos.
Sube
Motivado
Navarro
Con el overbooking rojiblanco de la zona de tres cuartos se reivindicó a la hora de reclamar más protagonismo. Se le ve con confianza y la carga de partidos le dará más oportunidades.
Clasificación general
JugadorPuntos
Unai Simón32
Aitor Paredes31
Jauregizar31
Alejandro Berenguer30
Daniel Vivian30
Yuri Berchiche27
Iñaki Williams23
Jesús Areso22
Nico Williams22
Oihan Sancet22
Robert Navarro18
Maroan Sannadi17
Mikel Vesga16
Iñigo Ruiz de Galarreta15
Gorka Guruzeta13
Gorosabel11
Beñat Prados10
Unai Gómez10
Adama7
Alejandro Rego7
Nico Serrano5
Urko Iruretagoiena2
Canales-
Eguiluz-
Iñigo Lekue-
Laporte-
Mikel Santos-
Padilla-
