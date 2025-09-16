El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sancet y Zubimendi juegan un balón aéreos. Luis Ángel Gómez

Las estrellas deben brillar más en su territorio

Análisis ·

Figuras como Iñaki Williams, Sancet y Berenguer, entre otros, tienen que elevar el nivel en una Champions que además del trabajo exige clase, magia y talento

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Martes, 16 de septiembre 2025, 22:16

Once años después de su última participación en la mejor competición de clubes del mundo, cada vez más exigente y dura, el Athletic se dio ... de bruces con una Champions que le dejó unas cuantas enseñanzas de cara a los futuros compromisos de la liga. De entrada, que no hace falta equivocarse para ser castigado con un gol fabricado de la nada; que la generosidad a la hora de trabajar y el sudor deben ser acompañados de talento, habilidad y clase; y que los jugadores referencia del equipo están obligadas a elevar su nivel si quieren estar a la altura de una competición que demanda líderes, magia, invención y recursos. Ante el Arsenal, gente como Iñaki Williams, Oihan Sancet y Álex Berenguer, entre otros, no tiraron la puerta abajo ni pudieron por lo tanto invitar a los suyos a seguirles en un abordaje que en realidad no llegó a producirse. Ellos, además de otras figuras, deben brillar más en el que se supone su territorio, el de las estrellas.

