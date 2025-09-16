El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La afición protesta en una acción. Ignacio Pérez

Tristes pero orgullosos

Jon Rivas

Jon Rivas

Martes, 16 de septiembre 2025, 22:10

Los seguidores athleticzales se fueron de San Mamés tristes pero orgullosos, porque su equipo perdió con la cabeza alta ante uno de los grandes equipos ... de Europa, construido con piezas tan valiosas como las del motor de un Ferrari. Consiguieron Valverde y sus chicos gripar ese ejemplo de ingeniería futbolística durante muchos minutos, y solo esos detalles que tienen los equipos lujosos como el Arsenal consiguieron que el marcador no fuera distinto. Se van a Londres con los tres puntos y un gran trabajo, que fue necesario realizar para poder neutralizar al Athletic, y ese es un motivo de satisfacción para los rojiblancos, que no se dejaron vencer hasta el final. Tal vez esa sea lo mejor del choque. Eso y la pacífica convivencia con los aficionados ingleses, que se comportaron como suelen hacer los bilbaínos cada vez que viajan fuera. Como lo serán en el Signal Iduna Park de Dortmund, la próxima salida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  2. 2

    Robert Redford, la estrella comprometida, muere a los 89 años
  3. 3

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada
  4. 4 Muere Marian Izaguirre a los 23 años, la influencer que encontraron en estado crítico en un hotel en México
  5. 5

    Costas cuestiona la construcción de un hotel de 8 plantas en el puerto de Getxo
  6. 6 Jon Uriarte abre la puerta a una posible ampliación de San Mamés «con una inversión muy fuerte»
  7. 7

    «Han atacado mi casa cuatro veces, pero gente así no nos va a hacer callar»
  8. 8 Una vecina de Barakaldo deja su herencia al Ayuntamiento para el cuidado de perros y gatos
  9. 9

    Los principales empresarios de Israel acusan a Netanyahu de llevar al país a una «recesión peligrosa y sin precedentes»
  10. 10

    Unos 60.000 esclavos producen un carbón vegetal que se vende en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Tristes pero orgullosos

Tristes pero orgullosos