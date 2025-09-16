El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Kepa Arrizabalaga regresa a San Mamés y se funde en un abrazo con Unai Simón

El guardameta vuelve por primera vez a La Catedral como rival, aunque será suplente en el Arsenal de Arteta

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:05

Kepa Arrizabalaga vuelve este martes por primera vez a San Mamés desde que abandonase el Athletic rumbo al Chelsea en el verano de 2018. Han pasado más de siete años. Lo hace como suplente de David Raya en el competitivo Arsenal de Mikel Arteta. Para el cancerbero de Ondarroa ha sido una tarde de reencuentros, con abrazo incluido a su sucesor en la portería rojiblanca, Unai Simón.

Se da la circunstancia de que Kepa no llegó a pisar La Catedral durante la temporada que estuvo cedido por el Chelsea en el Real Madrid, con el que disputó en total 20 encuentros a raíz de la grave lesión de Courtois. Su préstamo se anunció precisamente dos días después de que el cuadro blanco visitase Bilbao en el arranque de la Liga 2023-24. «Kaixo, Kepa!Bienvenido de nuevo a San Mamés», la daba la bienvenida la entidad bilbaína en las redes sociales.

Arrizabalaga abandonó el Athletic en el verano de 2018. Hizo las maletas a Londres para enrolarse en el Chelsea fruto de una operación con la que Ibaigane se embolso 80 millones de euros al abonarse íntegramente la cláusula de rescisión. Desde entonces, nunca había vuelto a San Mamés.

