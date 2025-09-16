El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Plaza Nueva ha sido uno de los puntos de encuentro más populares. Yvonne Iturgaiz

Cervezas, pintxos y buen rollo para celebrar la vuelta a la Champions del Athletic

Numerosos hinchas locales e ingleses han adelantado la fiesta de San Mamés y han llenado la Plaza Nueva y otros puntos de la ciudad de cánticos y ambiente

María de Maintenant
Bruno Vergara

María de Maintenant y Bruno Vergara

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:06

El fútbol tiene la capacidad de traspasar fronteras, de unir personas y de crear ambiente en cualquier rincón, y es precisamente lo que se ha ... percibido este martes en distintos puntos de Bilbao, donde cientos de hinchas ingleses del Arsenal han adelantado la fiesta y han disfrutado entre cánticos y pintxos antes de que se haya disputado el primer partido de la Champions. Un gran ambiente que se ha entremezclado a la perfección con la fiesta para la afición del Athletic.

