Cervezas, pintxos y buen rollo para celebrar la vuelta a la Champions del Athletic

El fútbol tiene la capacidad de traspasar fronteras, de unir personas y de crear ambiente en cualquier rincón, y es precisamente lo que se ha ... percibido este martes en distintos puntos de Bilbao, donde cientos de hinchas ingleses del Arsenal han adelantado la fiesta y han disfrutado entre cánticos y pintxos antes de que se haya disputado el primer partido de la Champions. Un gran ambiente que se ha entremezclado a la perfección con la fiesta para la afición del Athletic.

Hoy ha sido un día importante, porque después de once años, los rojiblancos han iniciado la fase de liga ante el Arsenal en San Mamés. Se trata de un acontecimiento que la hinchada vizcaína anhelaba desde hace tiempo y por eso se ha vivido con gran emoción. Parece que Bilbao –y en este caso el Athletic– le ha cogido gusto a vivir acontecimientos históricos. Así lo han reflejado algunos de los seguidores más fieles. «¡Somos athleticzales hasta la médula! Vivimos el día de hoy con muchos nervios pero a la vez con mucha ilusión. La Champions es especial; la gente saborea este día y lo disfruta», cuentan los bilbaínos Emma Díez y Fernando Escudero.

El ambiente se ha dejado notar desde el mediodía. Los 3.000 hinchas que han llegado a Bilbao han disfrutado de la gran fiesta del fútbol europeo en distintos puntos de la ciudad, como Pozas, García Rivero o Areilza. Pero, sin duda, una de las ubicaciones más populares ha sido la Plaza Nueva, donde hinchas del Arsenal han abarrotado las terrazas. Los aficionados han amenizado la jornada con variedad de pintxos y cervezas de toda clase: desde pintas a jarras. Algunos han acudido al evento con la cuadrilla de amigos, pero también han sido muchos los que han decidido disfrutar del plan en familia.

Es el caso de Claire Blackman, Sam Blackman y Peggy, el aficionado más pequeño del Arsenal, de tan solo cinco meses. La familia ha viajado desde Londres para ver el primer partido de la Champions en la capital vizcaína. «El Arsenal es un gran club. Para nosotros este día es especial porque mi pareja y yo nos conocimos en un partido de fútbol, en la Copa del Rey de Inglaterra hace 11 años. Nos encanta Bilbao, ¡sobre todo los pintxos y el txakoli!» han asegurado. Hoy era difícil encontrar athleticzales en la Plaza Nueva, porque los aficionados ingleses han acaparado la mayoría de las terrazas de la zona. Sin embargo, los seguidores rojiblancos que han acudido a la cita ineludible del poteo antes del partido no han dudado en unirse a la fiesta. Algunos se han animado a cantar con los seguidores del equipo contrario y los abrazos y los choques de mano han protagonizado algunas de las estampas.

«Es un equipo único»

Ha reinado el buen ambiente, y los hosteleros de la zona así lo han confirmado. Algunos no han dudado en pasar al otro lado de la barra y sacarse fotos con los aficionados del Arsenal. Jon de Miguel, responsable de la taberna Plaza Nueva, ha sido uno de ellos. «Hay muy buen rollo entre ambas aficiones. La gente ha empezado a venir desde primera hora de la mañana. Apenas han pedido cafés. ¡Ellos toman cerveza y directamente empiezan con pintas! Nos han comentado que esta vez no querían juntarse en 'fan zones', sino que han preferido disfrutar del ambiente en diferentes bares», relata este bilbaíno de 61 años desde la puerta de su local. El ambiente también se ha dejado notar por la zona de Pozas y San Mamés. García Rivero, uno de los epicentros de la fiesta rojiblanca en las grandes citas del Athletic, ha comenzado a ganar ambiente en torno a las 15.00 horas. Varios grupos de aficionados han tomado unos potes en los bares, a pesar de que la calle se encuentra todavía en obras.

Entre los aficionados del Athletic ha habido historias de todo tipo. Algunos han recorrido kilómetros para disfrutar del gran evento en Bilbao. Clemente Caballero es de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, pero siempre ha estado conectado al equipo de sus amores. Le viene de familia. A los cuatro años empezó a seguir todos los partidos con su padre. «Mi ídolo era Iribar», ha recordado mientras tomaba el aperitivo en la Plaza Nueva. «Me enamoré de su filosofía. Es un equipo único, ojalá fueran todos así», asegura.

Por el momento, la jornada ha transcurrido sin incidentes y ha reinado el buen ambiente y la tranquilidad en la ciudad. Antes de la hora del partido, el acceso de los espectadores al estadio, tanto locales como visitantes, ha transcurrido con total normalidad. El club ya había anunciado cómo debían realizarse los accesos a San Mamés, si bien algunos aficionados, tanto del Athletic como del Arsenal, lo desconocían. Por ello, en el cruce de Licenciado Poza y Luis Briñas varios agentes de la Ertzaintza daban indicaciones a los hinchas. En muchos casos debían dar toda la vuelta al estadio para acceder a su puerta. Esto también les sucedió a los aficionados ingleses, que solo podían entrar al campo por la calle Felipe Serrate. Allí había un cordón policial por donde solo podían acceder estos.