La falta previa al 0-2 que Williams reclamó en vano

El Athletic-Arsenal tiene su jugada polémica, el 0-2 de los ingleses, firmado por Trossard en el minuto 86. El asunto que se discute ... es si hubo falta de los londinenses en el inicio de la jugada.

Todo arranca en la banda junto al banquillo del Athletic. Guruzeta y el exrealista Zubimendi pugnan por la pelota. Hay un agarrón del internacional español, pero que el árbitro lituano Donatas Rumsas pasa por alto. La jugada sigue y acaba en gol.

Iñaki Williams, en su condición de capitán, se dirige al colegiado lituano. Aparta a sus compañeros y le explica con insistencia que hay una falta previa. Incluso le hace el gesto de que se trata de un agarrón. En vano. El colegiado ni rectifica ni va al VAR. No hay marcha atrás y la derrota es inevitable.

El propio Iñaki Williams quitaba hierro al asunto al final del encuentro en declaraciones a Movistar. «Son faltitas que aquí no se pitan. El árbitro ha estado fenomenal, toca aprender de los errores», zanjaba el capitán del Athletic, que ensalzaba el «ambiente espectacular» de San Mamés para regresar a la Champions once años después. «El Arsenal es uno de los favoritos y hemos peleado hasta dejarnos la última gota de sudor. Hemos venido a competir, no solo a disfrutar. Quedan todavía siete partidos», avisaba el extremo.