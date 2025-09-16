El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Berenguer en punta y cuatro novedades: Navarro, Adama, Vesga y Gorosabel
Sued, pendiente de una jugada durante el encuentro. Athletic Club

Selton Sued, el gran talento de Lezama que resquebrajó al Arsenal en la Youth League

El centrocampista de 18 años brilló con luz propia en la victoria rojiblanca por su calidad, desparpajo y lectura del juego

Peru Olazabal

Martes, 16 de septiembre 2025, 16:26

Lezama volvía a acoger un partido de la UEFA Youth League once años después para que los mayores prospectos del Athletic se midieran a ... todo un Arsenal. En un principio, por prestigio y por el presupuesto del club 'gunner', muchos podían pensar que los londinenses tendrían en sus filas a los futbolistas más vistosos y de mayor calidad. No obstante, todas sus promesas se vieron eclipsadas por Selton Sued, quien acaparó todos los focos. El centrocampista rojiblanco se encargó de que todos los espectadores apuntasen su nombre como posible futurible.

