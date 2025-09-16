Selton Sued, el gran talento de Lezama que resquebrajó al Arsenal en la Youth League

Lezama volvía a acoger un partido de la UEFA Youth League once años después para que los mayores prospectos del Athletic se midieran a ... todo un Arsenal. En un principio, por prestigio y por el presupuesto del club 'gunner', muchos podían pensar que los londinenses tendrían en sus filas a los futbolistas más vistosos y de mayor calidad. No obstante, todas sus promesas se vieron eclipsadas por Selton Sued, quien acaparó todos los focos. El centrocampista rojiblanco se encargó de que todos los espectadores apuntasen su nombre como posible futurible.

Desde luego, su actuación fue soberbia, sobre todo, en el primer tiempo. El durangarra de 18 años (20/02/2007) portó el brazalete y fue la brújula de los suyos. Pedía el balón, daba pausa cuando era necesaria y tenía el instinto necesario para saber cuándo acelerarla con una buena conducción o con pases entre líneas que parecían imposibles. Un jugador de esos que entra por el ojo nada más verlo. Fijarse en él ya fue inevitable cuando, en el minuto doce, realizó dos geniales recortes para deshacerse de su par en el interior del área y asistir a Manex Lozano en boca de gol.

🎥 El gol de Manex Lozano tras la gran jugada de Selton que inició la victoria del Athletic sobre el @ArsenalAcademy @UEFAMensYouth I #AthleticArsenal 🦁 pic.twitter.com/lfgszSt8h5 — Athletic Club (@AthleticClub) September 16, 2025

Una acción que pareció servirle para tener más soltura aún, realizando una primera mitad de sobresaliente. Al descanso eran muchos los que hablaban de él. Pues bien, Selton Sued llegó a Lezama con solo diez años desde el Abaroa de Basauri. Ha ido escalando categorías hasta que el curso pasado se le abrió la puerta del Basconia, pese a ser juvenil de segundo año. Fue un fijo en los esquemas de Bittor Llopis durante la primera vuelta de competición. Tanto llamó la atención que fue convocado con la selección española sub-18 en diciembre de 2024, junto otros compañeros como Simón García, Pablo Martínez y Beñat García.

Después una larga lesión le tuvo en el dique seco desde el propio diciembre hasta mayo. Por lo tanto, solo pudo jugar unos minutos en la penúltima jornada de Tercera Federación con el Basconia y en la eliminatoria de la Copa de Campeones Juvenil frente al Real Madrid. Esta temporada ya es jugador del Basconia a todos sus efectos, con el que jugó titular el primer encuentro liguero. Selton Sued juega de interior. Se podría decir que es un clásico '8'. No llega a ser mediapunta, pese a tener buenas aptitudes ofensivas.

Destaca por su conducción, desequilibrio y visión de juego. Sus características podrían ser similares a las de Pedri, por compararle con alguien actual. Aunque, obviamente, salvando las distancias. Todavía tiene mucho por demostrar para seguir dando pasos hacia adelante. Por el momento, debe convertirse en una pieza importante en el Basconia de Segunda Federación. Sin duda es uno de sus nombres propios. Con el paso del tiempo, quien sabe si algún día podrá formar parte del primer equipo. Sus cualidades y partidos como el de hoy, desde luego, avivan esa esperanza.