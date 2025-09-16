El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Muere Robert Redford a los 89 años
Nico, Laporte y Muniain, hoy en las gradas de Lezama. Athletic Club

Nico, Laporte y Muniain, en Lezama para animar a los cachorros del Athletic contra el Arsenal

Los jugadores y el ahora entrenador del Derio vieron el partido de la Youth League desde la grada junto al resto de aficionados

I.J.

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:09

Apoyo a las nuevas generaciones del Athletic. Es lo que han querido expresar este martes con su presencia en Lezama los jugadores rojiblancos Nico Williams y Aymeric Laporte, acompañados por su excompañero y ahora entrenador del Derio, Iker Muniain. No se han querido perder el partido de los cachorros contra el Arsenal en el partido de la Youth League que se ha celebrado esta mañana, horas antes del regreso a la Champions del primer equipo en San Mamés contra el citado club inglés.

Llama la atención de que los jugadores del Athletic hayan optado por ver el partido desde la grada, junto al resto de los aficionados, en vez de escoger el balcón de la residencia del primer equipo, como suelen hacer habitualmente. Nico y Laporte no están convocados para el choque de esta tarde el primero por lesión y el segundo por problemas con la inscripción.

En la foto compartida por el propio club en sus redes sociales también se puede ver también junto a ellos a Buba, hermano del exjugador del Athletic y ahora futbolista del Eibar Edu Ares.

