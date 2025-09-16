El Athletic debuta con buen pie en la Youth League

No ha podido empezar mejor el Athletic en la UEFA Youth League, la competición paralela en la que se enfrentan las canteras de los equipos ... participantes en la Liga de Campeones. Un escaparate en el que los rojiblancos han comenzado a brillar con fuerza tras su importante triunfo ante el Arsenal en la primera jornada. El equipo dirigido por Bittor Llopis se impuso con merecimiento y con un marcador que se antoja incluso corto para las oportunidades que generaron.

Fue un partido en el que varios de los jugadores dejaron destellos de calidad y un prometedor futuro, como el caso de Manex Lozano, autor de dos dianas, Selton Sánchez, de cuyas botas nacieron algunas de las mejores jugadas, o Elijah Goft, cuya entrada en la segunda mitad fue determinante.

El Athletic entró bien al partido y no tardó en aproximarse con peligro al área del Arsenal. Tras un primer aviso de Oyono, que envió su remate al cuerpo de un defensor, Lozano inauguró el marcador antes del primer cuarto de hora. La presión alta de los de Lezama hizo que Selton recuperase cerca del área para buscar rápidamente al delantero del Basconia. Su primer remate lo atajó el portero, pero en el rechace no perdonó.

🎥 El gol de Manex Lozano tras la gran jugada de Selton que inició la victoria del Athletic sobre el @ArsenalAcademy @UEFAMensYouth I #AthleticArsenal 🦁 pic.twitter.com/lfgszSt8h5 — Athletic Club (@AthleticClub) September 16, 2025

A partir de ahí, el Athletic dominó con mucha claridad y fue salpicando el partido con buenas llegadas. Oyono perdonó un mano a mano con Porter, Xanti Oyharçabal también pudo marcar en un par de buenos disparos desde la media luna y el propio Manex pudo ampliar la renta justo antes del descanso con un remate cruzado bien desviado por el cancerbero del Arsenal. El conjunto 'gunner' apenas inquietó en el primer periodo. La más clara la tuvieron en un doble remate en torno a la media hora bien solventado por Simón García y Unamuno.

Sin embargo, nada más comenzar el segundo acto, igualaron la contienda. Diecinueve segundos habían pasado cuando Joseph Bailey enviaba el cuero al fondo de las mallas tras un robo alto y el centro raso de O'Neill. El Athletic acusó el tanto y durante unos minutos el partido fue de dominio inglés, pero sin inquietar en exceso.

Llopis movió ficha y dio entrada a Gift, un movimiento a la postre definitivo. El Athletic comenzó a recuperar el mando del partido y desde esa banda izquierda fue generando peligro de forma casi continuada. Suyo fue un potente centro chut que atajó el portero con Lozano relamiéndose en la frontal de la pequeña en el 65' de juego.

El último cuarto de hora fue frenético, con el Athletic volcado en ataque en busca de la victoria. El segundo gol se hizo de rogar, pero acabó llegando a falta de cinco minutos, de nuevo obra de Manex Lozano, tras un error del meta británico. Porter se confió tras una cesión, el siete rojiblanco metió el pie y el balón salió rebotado en dirección a la portería. Y ya justo cuando el crono marcaba el minuto 90, el colegiado pitó un claro penalti por zancadilla a Imga. Una pena máxima que Gift se encargó de transformar engañando por completo al portero.