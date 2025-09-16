En directo, la Youth League: Athletic 1-1 Arsenal

Descanso

Buena primera mitad de los de Bittor Llopis, que han ido de menos a más en el partido. De hecho, el marcador se antoja hasta corto, a tenor de las oportunidades que han tenido. Manex Lozano anotó el tanto que da la victoria momentánea al Athletic, que ha tenido varias más. Oyomo perdonó un mano a mano en el 25' y el propio Manex ha tenido otra hace unos instantes, en un disparo cruzado que le detuvo bien el portero.