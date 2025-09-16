El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En directo, la Youth League: Athletic 1-1 Arsenal

Sigue la narración minuto a minuto de la jornada 1 de la Champions de juveniles 25/26

Fernando Romero

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:47

52'

Está el juego parado, hay un jugador del Arsenal sobre el verde... es Dudziak.

51'

Nico, Laporte y Muniain, en Lezama para animar a los cachorros del Athletic contra el Arsenal

En directo, la Youth League: Athletic 1-1 Arsenal

Los jugadores y el ahora entrenador del Derio vieron el partido de la Youth League desde la grada junto al resto de aficionados

48'

Qué buena la acción defensiva de Telmo Zarandona en el área para barrer un balón muy peligroso!!!!!!!!!!!!!!!!!

47'

Un gol que ha sido festejado con mucha alegría por el alrededor de medio centenar de aficionados del Arsenal presentes en este campo 2 de Lezama

46'

Minuto 46, Athletic 1-1 Arsenal. Empata Jospeh Bailey.

45'

Apenas 20 segundos habían pasado desde que se puso el balón en movimiento.

45'

El envío de Oneill, Harriman no llega en primer palo pero aparece Bailey para remachar en el segundo.

Icono 45'

Presiona alto el Arsenal, que roba en tres cuartos de campo... el centro desde la derecha... GOL!!!!

Segunda mitad

RUEDA DE NUEVO LA PELOTA EN EL CAMPO 2 DE LEZAMA!!!!!

Descanso

No hay cambios ni en Athletic ni en Arsenal...

Descanso

Vuelven ya poco a poco al rectángulo de juego los jugadores de ambos equipos...

Descanso

Un dominio muy claro el del Athletic, tal y como reflejan las estadísticas oficiales de la Uefa Youth League

En directo, la Youth League: Athletic 1-1 Arsenal

Descanso

Descanso

Buena primera mitad de los de Bittor Llopis, que han ido de menos a más en el partido. De hecho, el marcador se antoja hasta corto, a tenor de las oportunidades que han tenido. Manex Lozano anotó el tanto que da la victoria momentánea al Athletic, que ha tenido varias más. Oyomo perdonó un mano a mano en el 25' y el propio Manex ha tenido otra hace unos instantes, en un disparo cruzado que le detuvo bien el portero.

Descanso

ATHLETIC 1 - 0 ARSENAL

Icono Descanso

DESCANSO EN LEZAMA

45+3

Y dice el colegiado que hasta aquí

45+3

Últimos segundos ya... jugará el meta Simón García en largo...

45+2

Juegan en corto... Bailey quiere filtrar al área, pero corta bien la zaga rojiblanca!!!!

45+1

Cuidado al balón sielto en el área del Athletic... Nichols caracolea buscando el remate... córner!!!!!!!!

45'

Se van a jugar 3 minutos más

45'

Balón profundo desde línea defensiva para dejarle sólo ante el portero, intentó cruzar el remate pero Porter merió una buena mano abajo!!!!!!!!!!!!!

45'

A punto de marcar Manex el segundo!!!!!!!!!!!!!!!

44'

Último minuto ya en Lezama. Pendientes del posible añadido. Quizá un par de minutos, por el gol y la atención al portero del Arsenal.

43'

Intenta desplegarse el Arsenal por banda derecha... Oneill para Harriman... bandera arriba. Está en fuera de juego.

40'

Entramos en la recta final de este primer periodo en Lezama

Athletic 1 - 0 Arsenal

39'

Oyomo pelea y se queda el balón en la frontal... se la deja de cara a Xanti... que no logra superar al central!!!!!!!

38'

El partido está perdiendo un poco las ataduras técnicas en estos compases finale,s fruto también del esfuerzo físico realizado por los chavales.

38'

Otro buen balón en profundidad para Alain ... va con demasiada fuerza... apenas logra frenarlo en línea de fondo. Aplaude la afición el esfuerzo del rojiblanco.

35'

Buena la apertura de Selton a la derecha desde la corona del área... aparece Xanti para pegarle de primeras.... a las manos del portero!!!!!!!

34'

Algunas caras muy conocidas presenciando el partido en la grada

32'

Aceleró Copley para meterse en el área y rematar, ahí estuvo muy atento el meta rojiblanco, y en el rechace Oier Unamuno metió la pierna para taponar el disparo de Harriman

.

31'

Mala entrega de Ezpeleta en el centro del campo, cuidado que el Arsenal puede aprovecharlo... salva Simón García en primera instancia y Oier en el rechace!!!!!!!!!!!!!!!

30'

Llegamos ya a la media hora de partido en Lezama.

Athletic 1 - 0 Arsenal

28'

Otro buen ataque del Athletic, con Alain metiendo en profundidad para Manex... anticipa el portero para atrapar en su área!!!!!

Icono 26'

Dura la falta de Harriman en el centro del campo sobre Alain Cobos. Le cuesta la primera amarilla del partido.

24'

Era una oportunidad clarísima, con tiempo y espacio para definir, pero le ha pegado mordido al balón y Jack Portero ha detenido sin mayores complicaciones en el mano a mano.

24'

Oyomo roba el balón al último central y se planta solo ante el portero... qué mal le ha pegado!!!!!!!!!!!!!

23'

Ecuador de esta primera mitad en Lezama

Athletic 1-0 Arsenal

21'

Se anima Selton con un disparo desde larga distancia... muy desviado!!!

21'

Los de Bittor Llopis marcan el ritmo del partido con claridad. Tocan atrás para atraer al rival y aceleran en tres cuartos para buscar el área británica

18'

Mueve el cuadro rojiblanco con comodidad. El partido ha cambiado por completo respecto a los primeros minutos.

16'

Vaya pase sin mirar de Selton!!!! Está dejando muchos detalles de calidad el de Durango.

13'

Minuto 13, Athletic 1 - 0 Arsenal. Anotó Manex Lozano.

12'

El primer remate lo atajó el portero, pero en el rechace Manex la enchufó al fondo de la portería!!!!!!

12'

GOL DEL ATHLETIC!!!!!!!! MARCA MANEX LOZANO!!!!!!!!!!!!

Icono 12'

Buena recuperación de los rojiblancos en la frontal... es Selton el que se queda la bola, filtra raso al área pequeña... GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!!!!!

12'

Se va animando poco a poco el Athletic, cada vez con más presencia ofensiva

10'

Así fue la salida de Athletic y Arsenal al campo 2 de Lezama

9'

Recuperado ya Porter. Se reanuda el encuentro.

