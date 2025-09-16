Arteta se deshace en elogios a San Mamés: «Uno de los mejores campos en los que he jugado»

Mikel Arteta confesó la víspera del partido que tenía ganas de jugar en el nuevo San Mamés, que nunca había pisado. El entrenador donostiarra del ... Arsenal destacó que las referencias que le habían dado eran inmejorables.

Tras debutar en el campo vino a indicar que los elogios se habían quedado cortos. «El ambiente ha sido increíble, uno de los mejores en los que he jugado. Me habían hablado de él. Es inspirador por la pasión que siente la gente y que se transmite al equipo», dijo en la sala de Prensa.

«Vaya estadio, vaya ambiente, que pasión se vive. Es una maravilla jugar a fútbol aquí. Empezar ganando ante un equipo que nos ha exigido mucho está muy bien. Es un equipo muy directo y muy presionante que sabíamos que en la primera media hora nos iba a exigir mucho. A raíz de esos minutos mi equipo ha empezado a ser más dominante», indicó el entrenador del Arsenal.

El entrenador también elogió a Ernesto Valverde, de quien dice que es uno de sus referentes. «Como entrenador y como persona es alguien inspirador. La carrera que tiene, lo que ha hecho con el Athletic en las tres etapas en las que ha estado, lo que genera, lo que transmite... Lo bien trabajado que está su equipo. Me encanta».