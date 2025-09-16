El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Arteta y Valverde se saludan en la banda. Ignacio Pérez

«Me voy contento por todo menos por el resultado», destaca Ernesto Valverde

El técnico rojiblanco señala que el Athletic estuvo a un «altísimo nivel», pero que en la Champions «nadie te va a perdonar»

Juan Pablo Martín

Juan Pablo Martín

Martes, 16 de septiembre 2025, 22:38

Para Ernesto Valverde, lo más importante después de la derrota encajada en la Liga contra el Alavés era que el Athletic se «reencontrara» con su ... juego y lo hizo en la Champions. No fue suficiente para por lo menos sumar contra el Arsenal en el regreso de los rojiblancos a la competición continental 11 años después. El técnico de Viandar de la Vera se fue de San Mamés «contento por todo menos por el resultado. Hemos sido un equipo reconocible. Con este ambiente era imposible no darlo todo e intentar que no se vieran todas las cualidades de ellos», manifestó.

