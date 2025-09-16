«Me voy contento por todo menos por el resultado», destaca Ernesto Valverde

Para Ernesto Valverde, lo más importante después de la derrota encajada en la Liga contra el Alavés era que el Athletic se «reencontrara» con su ... juego y lo hizo en la Champions. No fue suficiente para por lo menos sumar contra el Arsenal en el regreso de los rojiblancos a la competición continental 11 años después. El técnico de Viandar de la Vera se fue de San Mamés «contento por todo menos por el resultado. Hemos sido un equipo reconocible. Con este ambiente era imposible no darlo todo e intentar que no se vieran todas las cualidades de ellos», manifestó.

Desde su punto de vista, fue un enfrentamiento «bastante igualado». Sabía que en los duelos individuales sus rivales son muy fuertes «pero desde el inicio hemos apretado su salida. Ha sido un partido con mucha tensión y con un juego deslavazado», subrayó. Pero a la hora de valorar lo que les faltó para conseguir un mejor resultado, el técnico rojiblanco señaló que en encuentros así «todo es cuestión de detalles». Y puso como ejemplo el primer tanto encajado por sus jugadores. «Nuestros rivales han cogido un rechace, jugado rápido, metido el balón a la espalda y Unai Simón no ha podido pararlo. También es cierto de que se ha notado su mayor fortaleza física al final».

La Champions es «alta competición y hay que aceptar las cosas como son. Aquí nadie te va a perdonar», añadió Valverde. Pero lo importante para el Athletic era vislumbrar que ante equipos de este calibre «se les pude jugar de tú a tú. Hemos estado un altísimo nivel». Los rojiblancos ofrecieron una buena versión durante muchos minutos, sobre todo en la primera mitad. Sufrieron con las acciones de Madueke, pero incomodaron al Arsenal. En la segunda el panorama cambió, el primer gol de los ingleses hizo daño al equipo, «y hemos terminado por acusar el cansancio».

«Jugar ante rivales así es duro y difícil, pero disputando muchos partidos te endureces»

Pero encuentros como el de ayer «son un aprendizaje», en opinión de Txingurri. Todos los jugadores menos Yuri debutaron en esta competición continental. «Jugar ante rivales así es duro y difícil, pero disputando muchos encuentros tú también te endureces». El enfrentamiento contra el Arsenal fue «lo que esperábamos. Hace 11 años cuando jugamos contra el Shakhtar Donetsk también nos dimos cuenta de que esto era la Champions cuando terminó el choque. Es otro ritmo, otra competición. Es lo que hay», dijo.

«Estamos aquí para ganar»

A pesar de que le gustó lo que vio durante una buena parte de la contienda, Valverde hizo hincapié en que «vamos a quedarnos con la parte buena, pero estamos aquí para ganar». Se le recordó la abismal diferencia de presupuesto entre uno y otro equipo, pero destacó que en el campo «no son tantas como las económicas. También ayuda el espíritu del ambiente. La diferencia se traduce en los duelos y en la velocidad».

Preguntado por la buena actuación de Mikel Jauregizar, el técnico lo calificó como «un jugador fundamental para nuestro equipo. Teníamos una primera impresión pero la está sobrepasando. Es un jugador que va bien en los duelos. Es fundamental para el Athletic», dijo.

A Dani Vivián le quedó «la pena del resultado», pero valoró el «sacrificio y el orden con el que hemos jugado». El central resaltó «la idea con la que ha salido el equipo. Todos estuvimos muy bien en los duelos, hemos sido ganadores de muchísimos, pero el encuentro se ha decidido en detalles. Trabajando como lo hacemos, seguro que esos detalles acaban por caer de nuestro lado», subrayó.