El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El pulso duró setenta minutos

Fue una verdadera lástima porque el Athletic no mereció perder así y el Arsenal no mereció ganar

Juan Carlos Latxaga

Juan Carlos Latxaga

Martes, 16 de septiembre 2025, 21:47

Para sacar algo en limpio ante rivales de la entidad del Arsenal es preciso que los astros se alineen de la forma correcta, no cometer ... un solo error y dejarse la piel durante hora y media que se acaba haciendo muy larga, además de disfrutar de la imprescindible dosis de buena suerte. Y confiar en que el rival no tenga su día más inspirado, claro. Se cumplieron casi todas estas premisas en San Mamés y durante un buen rato el Athletic se ganó el derecho a soñar con hacerle un homenaje a Robert Redford dando el golpe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 25 años Martina García, dirigente de Podemos Castilla-La Mancha
  2. 2

    Robert Redford, la estrella comprometida, muere a los 89 años
  3. 3

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada
  4. 4 Muere Marian Izaguirre a los 23 años, la influencer que encontraron en estado crítico en un hotel en México
  5. 5 Jon Uriarte abre la puerta a una posible ampliación de San Mamés «con una inversión muy fuerte»
  6. 6

    Costas cuestiona la construcción de un hotel de 8 plantas en el puerto de Getxo
  7. 7

    «Han atacado mi casa cuatro veces, pero gente así no nos va a hacer callar»
  8. 8 Una vecina de Barakaldo deja su herencia al Ayuntamiento para el cuidado de perros y gatos
  9. 9

    Los principales empresarios de Israel acusan a Netanyahu de llevar al país a una «recesión peligrosa y sin precedentes»
  10. 10

    Unos 60.000 esclavos producen un carbón vegetal que se vende en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El pulso duró setenta minutos

El pulso duró setenta minutos