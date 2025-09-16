Con toneladas de esfuerzo no alcanza en la Champions

Era la tarde deseada, la del regreso del Athletic al grupo más selecto del fútbol europeo. El himno de la Champions volvió a sonar en ... San Mamés y en los siguientes 90 y pico minutos que duró el duelo ante el Arsenal, el equipo rojiblanco entendió de primera mano lo que supone jugar este torneo. ¿Fue mejor el equipo gunner? ¿Hizo más méritos que el Athletic para llevarse los tres puntos? Es probable que no. Pero decidió la calidad. Y en la plantilla de Mikel Arteta la tiene hasta el delegado de campo. El duelo lo resolvieron dos suplentes en dos destellos del Arsenal, que buscó desde el primer minuto eso, aprovechar sus oportunidades para sentenciar a un Athletic que puso el corazón, el orgullo, un esfuerzo titánico, fe en cada jugada... Pero el primer partido de la liguilla de la Champions dejó una lectura clara para los hombres de Ernesto Valverde. En el máximo nivel del fútbol continental, con eso no llega para ganar a un equipo como el Arsenal. Y por eso queda el regusto amargo de encajar la primera derrota en San Mamés después de semejante derroche de fuerzas como el que presenciaron los 51.059 espectadores.

«Durante años hemos peleado por estar en en este partido y vamos a trabajar para que el sueño se pueda alargar. Sabemos que tenemos en frente a uno de los favoritos para ganar la competición, pero vamos a trabajar para intentar ganar los tres puntos», declaró Iñaki Williams la víspera del regreso del Athletic la Champions. Y lo cierto es que así fue. El equipo rojiblanco tenía muy claro el plan de partido con el que hacer frente al Arsenal, que no era otro que trasladar la pasión de las abarrotadas gradas al campo, y hacer sentir al Arsenal incómodo en cada acción.

La presión funciona

«La idea con la que hemos salido al campo ha sido lo mejor de todo, lo hemos podido llevar a cabo para hacer frente a un gran rival», aseguró Dani Vivián tras el encuentro. Esa presión clásica del Athletic, en especial en los grandes partidos, provocó que el Arsenal se tomara las cosas con mucha cautela. Parecía incluso que los gunners abusaban de calma, pero la realidad evidenciaba que los londinenses buscaban la forma de bajar las revoluciones al encuentro.

El hecho de no salir con un delantero centro llevó a los rojiblancos a alternar posiciones entre Berenguer, Iñaki Williams y Robert Navarro, con el apoyo de Sancet, para presionar la salida del rival. Además, el apoto de Jauregizar y Vesga para cerrar espacios de acción a Martín Zubimendi llevó al Arsenal a perder su brújula durante buena parte del encuentro.

Solidaridad y ayudas

También se refería Vivián a las ayudas «habituales que hacemos en todos los encuentros». Ayer fueron fundamentales, en especial en la primera parte, para impedir daños en la portería de Unai Simón, que vivió mucho más plácido de lo que podía esperar ante un rival de semejante entidad, semifinalista en el torneo del pasado año. Cuando el cansancio comenzó a hacer mella en la presión alta, el Athletic se aplicó en tareas defensivas con un orden y una concentración dignas de admiración. Por un costado, Robert Navarro bajaba para apoyar a Gorosabel, con el central siempre pendiente por si hacía falta salir a esa zona. Por el otro, Adama completaba un muy buen partido para frenar las acometidas gunners, también con la entrega de un Iñaki Williams que se dejó ver muchas veces en defensa.

Llegan los problemas

En la segunda parte, el Athletic no estuvo tan acertado a la hora de llegar al área rival, pero siguió con su intachable actitud de orden defensivo. Se trataba de impedir lo que el Athletic hace en otras ocasiones, convertir los encuentros en un ir y venir donde puede sacar beneficios. Ayer no. Se trataba de evitar espacios atrás que el Arsenal pudiera aprovechar, y el guion se mantuvo hasta que Arteta sacó al campo a dos futbolistas decisivos, Leandro Trossard y Gabriel Martinelli.

De hecho, nada más salir el brasileño llegó la acción del primer gol, una contra en la que Martinelli sacó clara ventaja a Gorosabel y se plantó delante de Unai Simón para poner por delante al Arsenal. Lo cierto es que el lateral de Arrasate había completado un buen encuentro hasta entonces, pero la aparición del ex del Ituano, unida a la fatiga acumulada, le llevaron a vivir un tramo final de pesadilla. Porque en el tramo final, de nuevo Martinelli sacó clara ventaja en su duelo con Gorosabel para colocar un pase atrás a Trossard que éste no desaprovechó. 0-2 y primera derrota. El Athletic ya ha pagado el peaje y ahora se trata de insistir en su idea para seguir competiendo en la Champions.