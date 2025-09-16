El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Yuri trata de frenar a Timber, lateral del Arsenal. Ignacio Pérez

Con toneladas de esfuerzo no alcanza en la Champions

Al Athletic le falta claridad en ataque para hacer daño al Arsenal, mientras los 'gunners' sacan petróleo con dos acciones de calidad

Igor Barcia

Martes, 16 de septiembre 2025, 22:03

Era la tarde deseada, la del regreso del Athletic al grupo más selecto del fútbol europeo. El himno de la Champions volvió a sonar en ... San Mamés y en los siguientes 90 y pico minutos que duró el duelo ante el Arsenal, el equipo rojiblanco entendió de primera mano lo que supone jugar este torneo. ¿Fue mejor el equipo gunner? ¿Hizo más méritos que el Athletic para llevarse los tres puntos? Es probable que no. Pero decidió la calidad. Y en la plantilla de Mikel Arteta la tiene hasta el delegado de campo. El duelo lo resolvieron dos suplentes en dos destellos del Arsenal, que buscó desde el primer minuto eso, aprovechar sus oportunidades para sentenciar a un Athletic que puso el corazón, el orgullo, un esfuerzo titánico, fe en cada jugada... Pero el primer partido de la liguilla de la Champions dejó una lectura clara para los hombres de Ernesto Valverde. En el máximo nivel del fútbol continental, con eso no llega para ganar a un equipo como el Arsenal. Y por eso queda el regusto amargo de encajar la primera derrota en San Mamés después de semejante derroche de fuerzas como el que presenciaron los 51.059 espectadores.

