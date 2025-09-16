El regreso a la Champions deja la séptima mejor entrada de la historia en San Mamés

San Mamés ha registrado una enorme entrada en el estreno de la Champions de esta temporada. Han acudido 51.059 espectadores. Como no podía ser ... de otra manera, se trata de la mejor del curso.

En la historia del club es el séptimo partido en asistencia. El récord sigue en poder del duelo de cuartos de Liga Europa ante el Rangers de la pasada campaña. El podio lo completa el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid en Copa (52.890) y el de la semifinal ante el United (51.890).

En medio de la reflexión en voz alta del presidente Jon Uriarte de que quizá haya que ir a una ampliación de San Mamés, es evidente que el campo acogería a muchos más espectadores si se ofreciera esta posibilidad.

Hasta el momento la mejor entrada de la campaña eran los 49.136 espectadores del derbi ante el Alavés. Son muy buenas marcas para arrancar en un curso en el que el Athletic sueña con mejorar el récord de asistencia a su estadio, que se fijó en el anterior curso en 1.308.402 espectadores con el primer equipo.