Urgente Las elecciones en Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo si no se adelantan las generales
Iñaki Williams y Gabriel posan ante los medios. Athletic Club

El homenaje del Arsenal a Pichichi que pone en pie a San Mamés

Gabriel, el capitán de los londinenses, ha depositado junto a Williams la tradicional corona de flores ante el mito rojiblanco

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:57

El Arsenal nunca había visitado San Mamés. De hecho, el único partido entre el Athletic y los londinenses es muy reciente. Se jugó el pasado ... 9 de agosto en pretemporada en el Emirates (3-0). Como marca la tradición en estos casos, el Arsenal ha rendido un homenaje al busto de Pichichi en los prolegómenos del encuentro que supone el regreso de los rojiblancos a la Champions once años después.

