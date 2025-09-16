El homenaje del Arsenal a Pichichi que pone en pie a San Mamés

El Arsenal nunca había visitado San Mamés. De hecho, el único partido entre el Athletic y los londinenses es muy reciente. Se jugó el pasado ... 9 de agosto en pretemporada en el Emirates (3-0). Como marca la tradición en estos casos, el Arsenal ha rendido un homenaje al busto de Pichichi en los prolegómenos del encuentro que supone el regreso de los rojiblancos a la Champions once años después.

Iñaki Williams, el capitán rojiblanco, ha entregado un ramo de flores al jugador que porta el brazalete en el cuadro inglés, Gabriel. Los dos juntos se han dirigido hacia al busto de Pichichi para depositarlo ante él. Las gradas han brindado una gran ovación a los ingleses por cumplir con la tradición. Han sido muchísimos los espectadores que se han puesto en pie. Los jugadores de los dos equipos aplaudían también en ese momento.

El Arsenal es el séptimo club inglés que visita San Mamés en competición oficial contra el Athletic. Antes aparecieron por Bilbao el Aston Villa, Newcastle, Liverpool, Manchester United, Manchester City y Southampton. El Tottenham jugó y ganó la final de la Liga Europa en este estadio la pasada campaña, pero entonces la UEFA les impidió cumplir la tradición.