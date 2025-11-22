El amargo regreso de Sancet: expulsado por una roja con revisión de VAR

En medio de un partido aciago en el Camp Nou, el Athletic vivió con Oihan Sancet una de sus noticias más negativas. Después de ser ... baja por lesión ante el Newcastle y el Oviedo, regresó en Barcelona. No acabó el partido. Su regreso fue el peor posible. En el minuto 54 fue expulsado por propinar una patada por detrás a Fermín.

ROJA A SANCET POR ESTA PATADA A FERMÍN 🟥



El árbitro le sacó amarilla, pero tras ser llamado por el VAR, le mostró la roja#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/UGRNI7esGs — DAZN España (@DAZN_ES) November 22, 2025

El árbitro, José Luis Sánchez Martínez, inicialmente sólo le mostró amarilla. Y eso que estaba a un metro de la jugada. Sin embargo, tras ser advertido desde la sala VOR acudió a la pantalla. Apenas unos segundos de revisión le valieron para rectificar. Anuló la primera tarjeta y le mostró la roja. El navarro se fue sin rechistar.

La jugada es reflejo de la mala campaña del mediopunta, lastrado por las lesiones y que ha pasado de ser el máximo realizador rojiblanco del pasado curso a llevar apenas una diana en este. Por lo pronto y a la espera de la resolución del Comité de Competición, Sancet se pierde por sanción el duelo ante el Levante.