El Camp Nou no olvida la negativa de Nico: gran pitada cada vez que toca el balón

Por segundo verano consecutivo Nico Williams fue el protagonista del mercado por los intentos del Barcelona de ficharle. El extremo izquierdo finalmente dijo que no ... y renovó por la entidad rojiblanca hasta 2035. Que el de este sábado no iba a ser un partido fácil para él estaba claro.

El pasado curso Nico ya escuchó pitos en el estadio si bien es verdad que las protestas él se redujeron según avanzaba el partido. En esta ocasión no esta siendo así ya que la intensidad de los silbidos es mayor y se deja notar cada vez que toca el balón. Al delantero, no obstante, no parece importarle una hostilidad para el que venía preparado. Ha sido participativo en el juego y ha firmado la mejor ocasión rojiblanca de la primera parte, un disparo que se fue poco por fuera. Tras el susto por ver dónde acababa la pelota, los hinchas locales volvieron a pitarle. Hubo incluso un momento en el que los hinchas locales optaron por la ironía. «Nico, quédate», se oyó corear durante unos instantes

Ernesto Valverde es un hombre muy querido en Barcelona. Fue jugador y es el último entrenador que ha ganado dos Ligas seguidas con los azulgranas (2017-19). El técnico rojiblanco quiso poner paz en la previa. «La situación con Nico nos incomodaba, a ellos y a nosotros, pero son cosas que suceden en el fútbol», dijo. Por su parte, los dos presidentes, Joan Laporta y Jon Uriarte, rebajaron la tensión con una cita antes del partido, invitación que el rojiblanco había rechazado los dos años anteriores.