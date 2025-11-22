El Athletic le pone una alfombra roja al Barça

De la cantidad de derrotas de todo tipo y condición que el Athletic viene recolectando en el campo del Barça desde un tiempo que ya ... puede considerarse inmemorial, la de ayer fue una de las más irritantes. Lo fue por la falta de seriedad del equipo de Valverde, un colador en defensa, una inutilidad en sus ocasiones de ataque y víctima colateral de la estupidez de una de sus estrellas, Oihan Sancet, que se autoexpulsó en el minuto 53 con una patada a Fermín. El partido ya estaba entonces 3-0, es decir, totalmente decidido, pero la actitud del jugador navarro dejando a sus compañeros en inferioridad, abocados a achicar agua durante más de media hora para evitar una goleada de escándalo, fue intolerable, impropia de un profesional serio.

Es cierto que para el Athletic visitar Can Barça es como hacerlo a un matadero industrial y que esos tres puntos ya están casi descontados en la contabilidad que se hace a principio de temporada. Sin embargo, la manera de perder sigue siendo muy importante por lo que suele significar. Pues bien, el significado del 4-0, encajando un gol rival al principio y al final de cada parte, no puede ser más desalentador. Los rojiblancos han vuelto del parón igual o peor de lo que estaban. Aunque el equipo pelea y se esfuerza, no encuentra un argumento sólido que le sostenga. La flojera se va extendiendo como una mancha de aceite a todas las líneas. Las cosas como son: en toda esta última etapa de Valverde no se veía a un Athletic tan vulnerable como este que ayer, en la que fue su sexta derrota de la temporada -las mismas que sufrió en toda la Liga pasada- no pasó de ser un invitado agradecido a la fiesta de la pre-inauguración del nuevo Spotify Cam Nou.

El comienzo del partido ya fue un mal presagio. En la primera jugada, al Barça le bastó con salir de la presión con dos toques para llegar con un peligroso tres contra tres al área del Athletic. Había sido tan sencillo que dio miedo. Escaldados por crudas experiencias pasadas, los aficionados del Athletic empezaron a escuchar sirenas de ambulancias, de policía, de bomberos, alarmas de coches, de despertadores... Estaba claro que su equipo necesitaba ajustar las tuercas sueltas de su defensa y no cometer pérdidas tontas.

Pues bien, hizo justo lo contrario. En el minuto 5, Galarreta y Berenguer arriesgaron en la salida del balón, que acabó en las botas de Lewandovski. Su duro zurdazo abajo no era fácil, pero desde luego sí parable para un portero de la categoría de Unai Simón. El de Murgia, sin embargo, no estuvo acertado y el 1-0 cayó sobre el Athletic como si un tiesto le cayera sobre la cabeza desde un tejado.

El caso es que, sin hacer nada, el equipo de Flick se había puesto en ventaja. Y se puede decir que así continuó hasta el final: sacando grandes réditos de unos pocos céntimos de calderilla. La realidad es que el Barcelona acabó ganado por 4-0 sin despeinarse y con un Yamine Lamal convertido -se supone que será por el pubis- en un futbolista filigranero y narcisista, enamorado de su talento y dedicado a jugar para sí mismo. A los de Flick les bastó con aprovechar los regalos de su rival, en su portería y en la contraria. Porque lo cierto es que con el 1-0 en contra, y aunque el Barça también tuvo opciones de hacer el segundo, los rojiblancos tuvieron hasta cuatro buenas oportunidades para empatar. La retarguardia culé no estaba para echar cohetes y Unai Gómez y Nico Williams llegaron en muy buenas condiciones para marcar, sobre todo el bermeano. La ocasión que desperdició en el minuto 35, con todo a su favor, a apenas tres metros de Joan García, obligó a preguntarse por la apuesta de Valverde de situarle otra vez de delantero centro, como hizo en Newcastle. Ni es su puesto, ni nunca lo va a ser. De ahí que no acabe de entenderse bien que, si el entrenador quiere dar descanso a Guruzeta, no sea Izeta el que ocupe su puesto.

La puntilla

Las ocasiones que fue creando su equipo, unidas a los problemas que tenía el Barça, sin Pedri, ni De Jong, ni Fermín, para salir de la presión, alimentaron una cierta esperanza en la parroquia rojiblanca. La primera parte agonizaba y, de seguir así, en la segunda podría haber opciones. El problema es que el Athletic volvió a hacer de Olentzero en el descuento, justo antes del descanso. Berchiche dio un pase directo al rival y Lamine asistió con maestría a Ferrán, que firmó el segundo. Unai Simón tampoco tuvo suerte en la jugada. De estar inspirado, hubiera evitado el gol, pero el internacional rojiblanco tampoco está en su mejor versión, ni mucho menos. En este Athletic se está contagiando la mediocridad, algo que muy poco alentador pensando en la cornisa del Karakorum que es su calendario inmediato.

El partido se terminó en enseguida, en la misma reanudación. A partir de una pérdida de Galarreta más que evitable, Fermín acabó fusilando a Unai Simón sin que Vivián llegara para taparle. Era el minuto 48 y el pescado ya estaba vendido. Aún así, la expulsión de Sancet acabó de redondear el fiasco. Esa grave irresponsabilidad por parte de una de las estrellas del equipo, que lleva una temporada pobrísima y ahora se perderá el partido contra el Levante, acabó haciendo de lo más indigesta la sensación de que el Athletic le estaba poniendo una alfombra al Barcelona. Es lo que sucedió. La última media hora, con Valverde reservando a Nico, Berenguer, Galarreta y Jauregizar para el choque de martes, fue una verbena. Que terminó con el 4-0, para no variar.