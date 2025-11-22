El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ferran Torres y Lamine Yama celebran el cuarto gol del Barça EP

Barça 4-0 Athletic

El Athletic le pone una alfombra roja al Barça

Flojos en todas sus líneas, regalando en ataque y en defensa y con un hombre menos por la absurda expulsión de Sancet, los rojiblancos encajaron un irritante 4-0 en el Camp Nou

Jon Agiriano

Sábado, 22 de noviembre 2025, 20:18

Comenta

De la cantidad de derrotas de todo tipo y condición que el Athletic viene recolectando en el campo del Barça desde un tiempo que ya ... puede considerarse inmemorial, la de ayer fue una de las más irritantes. Lo fue por la falta de seriedad del equipo de Valverde, un colador en defensa, una inutilidad en sus ocasiones de ataque y víctima colateral de la estupidez de una de sus estrellas, Oihan Sancet, que se autoexpulsó en el minuto 53 con una patada a Fermín. El partido ya estaba entonces 3-0, es decir, totalmente decidido, pero la actitud del jugador navarro dejando a sus compañeros en inferioridad, abocados a achicar agua durante más de media hora para evitar una goleada de escándalo, fue intolerable, impropia de un profesional serio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No tenemos adónde ir», dice la madre que avaló a su hija en Erandio
  2. 2

    Los okupas del piso turístico de Lekeitio abandonan la casa y la dejan destrozada
  3. 3 Los padres de la niña fallecida dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  4. 4

    Tres familias pierden su casa en Erandio desahuciados por una hipoteca «abusiva»
  5. 5

    El pueblo medieval que ilumina la Navidad
  6. 6

    Localizan sin vida el cuerpo del pastor desaparecido en Urbia
  7. 7 La Lotería Nacional del sábado deja un pellizco en esta localidad vizcaína: comprobar resultados del 22 de noviembre
  8. 8

    Un hombre muere tras una fuga de gas en Gorliz
  9. 9 Anasagasti atiza a los líderes del PNV: admite no tener «muy buena relación» con Esteban y acusa a Pradales «de no conocer el partido»
  10. 10 Bizkaiko Tortilla Kopa, los cuatro mejores pintxos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Athletic le pone una alfombra roja al Barça

El Athletic le pone una alfombra roja al Barça