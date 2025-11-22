El enfado de Unai Simón: «Muy poco orgulloso de lo que hemos hecho hoy»

Unai Simón no escondió su enorme frustración tras la dura derrota por 4-0 sufrida ante el Barcelona. El internacional español reconoció con rostro muy ... serio que el Athletic no estuvo a la altura y dejó claro su enfado por ello.

«Muy poco orgulloso de lo que hemos hecho hoy», dijo nada más concluir el partido con gesto de estar visiblemente molesto. «Ha sido un partido en el que no hemos salido como teníamos que salir. Venir aquí y estar como hemos estado en defensa y en ataque sin resolver las situaciones… pasa factura».

El portero alavés resaltó que en el vestuario se habló de reaccionar tras el descanso, pero no sirvió de nada. «Ese 3-0 nos ha matado, y la expulsión de Oihan también. En la segunda parte hemos intentado salir con actitud, pero al final se trataba casi de evitar una sangría».

Sólo al final de su intervención, Simón quiso restar dramatismo a la situación, aunque volvió a insistir en su gran queja. «Son situaciones del fútbol que se dan. No hemos salido como había que salir en este estadio, y lo hemos pagado», zanjó.