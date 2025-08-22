El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Roca Rey salió por la puerta grande de Vista Alegre tras cortar dos orejas al quinto toro. Manu Cecilio

Una tarde soberbia de Roca Rey

El torero peruano se explaya, entrega y deja ir con el lote mejor de una dispar corrida de Victoriano del Río, su ganadero talismán

Barquerito

Barquerito

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:55

Variada de condición y hechuras, la corrida de Victoriano del Río trajo dos sobresalientes toros cinqueños. Los dos cayeron en el lote de un Roca ... Rey desatado, que terminó saliendo a hombros por la puerta grande. Cortos de manos y bajos de agujas. De nervio temperamental el segundo, que fue toro de arrear. Veleto y descarado, el más ofensivo de la corrida el quinto, que, apenas picado, y luego de amagar con perder las manos, rompió en la muleta con son del caro: prontitud, entrega, recorrido, nobleza. Uno y otro aguantaron faenas copiosas sin perder aliento ni las manos.

