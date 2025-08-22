El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Talavante toreará hoy junto a Borja Jiménez y Diego Urdiales. Las ventas

«Aspiro a no tener límites»

El diestro pacense dice que no tiene intención de cantar a ningún toro en Bilbao, pero sueña con salir por la puerta grande. «Lo he hecho dos veces»

Luis Gómez

Luis Gómez

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:55

Alejandro Talavante (Badajoz, 1987) vive su mejor momento profesional y quiere corroborarlo hoy en Bilbao. «Hay más toreros con puerta grandes en Las Ventas que ... en Vista Alegre», recuerda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los toros, otro dolor de cabeza para EH Bildu
  2. 2

    Patadas al trabajador de una ambulancia y amenazas con una botella rota a dos policías locales en las txosnas de Bilbao
  3. 3

    Histórico indulto de un toro en la plaza Vista Alegre de Bilbao
  4. 4

    Sesión de concierto y de terapia con una Rozalén que quiso «hacer llorar a los vascos»
  5. 5 Un madrileño en sus primeras fiestas de Bilbao: «Tenemos mucho que aprender»
  6. 6 Ainhoa Cantalapiedra brilla en Pinpilinpauxa: «Mi ilusión es ser madre soltera a mis 44 años»
  7. 7

    Cierran playas de Cádiz y Alicante al detectarse la presencia del peligroso dragón azul
  8. 8 Rozalén: «Soy hija de uno de esos padres que se sabían toda la alineación del Athletic de Bilbao»
  9. 9 El parque infantil de un pueblo vasco con el que alucinan Marta Pombo y Luis Zamalloa: «Se han pasado de juego»
  10. 10

    Los jóvenes apenas cubrirán el 20% de las jubilaciones en Euskadi en la próxima década

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Aspiro a no tener límites»

«Aspiro a no tener límites»