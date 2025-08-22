Reflexiones de un aficionado

Este año la Semana Grande ha tenido que comprimirse como un muelle para adaptarse a una demanda a la baja, motivada en gran parte por ... el efecto contagioso del escaso interés de las distintas administraciones que nos gobiernan. Celebro que la novillada no se haya caído del cartel. Es el futuro de la fiesta y de un coso que año tras año acoge a una nutrida representación de aficionados franceses exenta de complejos, empeñada en sacar adelante 'con nota' la fiesta de los toros.

Mi agradecimiento a este colectivo. La tradicional corrida de rejones ha sido sustituida por un festejo mixto, con presencia de una única montura que servirá para reconocer el arte de esta lejana tradición.

Pero, en mi opinión, es el caballo de porte esbelto y aire de corredor de gran fondo el verdadero protagonista del día. La tarde central nos trae el enorme tirón del maestro limeño.

Grupos de jóvenes originarios de Perú, Colombia, Ecuador, México y Venezuela pueblan los tendidos. Sería interesante profundizar la relación con estos sectores e incluso animarles a que, con sus peculiaridades culturales, creen sus propias peñas taurinas dando un impulso y un colorido muy importante para engrandecer la fiesta y su universalidad.

Otro aspecto es el resurgimiento de la competencia entre figuras del toreo. Es la rivalidad y su paralela proyección en las aficiones motivo de argumentos para dar vida a tertulias y diversidad en el arte de torear. Los toros, como el fútbol, necesita pugna y pasión.

Llegado el sexto y último festejo de la feria, es el momento de tener presente al toro de lidia y a los ganaderos que los crían. Mi evocación es para reconocer su colosal esfuerzo. Les obligan a cumplir normas dictadas por «ambientalistas urbanos» pensadas en dificultar su labor que en otra cosa. Eso, o la sanción administrativa, la acusación por delito ecológico y la ruina. Hemos hecho referencia al comienzo de estas líneas a un muelle que ha encogido para contextualizar la feria de 2025. Pero los muelles almacenan energía y la entregan llegado el momento. Es de esperar que esta energía liberada se administre en un próximo futuro con inteligencia y recuperemos la feria de Bilbao en toda su extensión y trascendencia social.