Ernai exhibe en Durango los «símbolos españolistas» que ha retirado los últimos días

Banderas españolas de diferentes edificios públicos, la placa de la calle con el nombre del alcalde franquista de Vitoria, la cruz en honor a un ... militar carlista en Igeldo, los cuernos del toro de Osborne de Tudela... Como si de una exposición se tratara, Ernai ha exhibido este sábado en Durango los «símbolos españolistas» que ha retirado en los últimos días en diferentes puntos de Euskadi y Navarra como parte de una campaña organizada ante la conmemoración del 47 aniversario del Día de la Constitución.

Mediante publicaciones en sus redes sociales y una nota de prensa, la organización juvenil de Sortu ha comunicado la guinda a su campaña. Todos esos símbolos han sido llevados a la plaza de Santa Ana de Durango, donde les han arrojado pintura roja «para que no se vuelvan a colocar». Ernai ensalza todas esas acciones como «necesarias» para «la ruptura con el Estado español y francés, y la independencia de Euskal Herria, para garantizar el futuro y para construir un país sin ningún tipo de opresión».

En los últimos días la organización abertzale, en pleno pulso radical con GKS por la hegemonía en las calles, ha reivindicado varias iniciativas; en concreto, el ataque a la sede del PP en Bilbao, con el lanzamiento de pintura roja y la pegada de un cartel; y el derribo del último toro de Osborne que quedaba en Euskadi, en Rivabellosa. En la madrugada de este sábado la Casa de Juntas de Gernika ha sido vandalizada y ha amanecido sin las banderas de España y la UE, aunque en este caso Ernai no ha asumido la autoría.

Este viernes el secretario general de Sortu, el partido en el que se integra Ernai, puso distancia con ataques como el de la sede del PP en Bilbao, reivindicado con orgullo por las juventudes de su formación. Arkaitz Rodríguez aseguró que la organización juvenil comparte la «reflexión» de que «la confrontación política con el resto de partidos se debe dar en términos meramente políticos y dialécticos» y quiso hacer una distinción: «No ha sido Ernai, ha sido Ernai Bilbao».