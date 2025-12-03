El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ernai reivindica en un vídeo el ataque a la sede del PP en Bilbao

Ernai Bilbo

Ernai reivindica en un vídeo el ataque a la sede del PP en Bilbao

Las juventudes de Sortu se justifican asegurando que los populares «niegan los derechos de este pueblo»

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:54

Comenta

Un día después de que la sede del PP en el centro de Bilbao amaneciera vandalizada, las juventudes de Sortu han reivindicado el ataque ... en un vídeo difundido en sus redes sociales. En la grabación se puede observar a varios encapuchados arrojar de madrugada pintura roja a la fachada del local y pegando un cartel en el que llaman a participar en una próxima manifestación en la capital vizcaína. Lejos de querer ocultar su autoría, Ernai se vanagloria de la acción, que a su entender viene motivada por la actitud del PP hacia «el pueblo vasco».

