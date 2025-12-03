Ernai reivindica en un vídeo el ataque a la sede del PP en Bilbao

Un día después de que la sede del PP en el centro de Bilbao amaneciera vandalizada, las juventudes de Sortu han reivindicado el ataque ... en un vídeo difundido en sus redes sociales. En la grabación se puede observar a varios encapuchados arrojar de madrugada pintura roja a la fachada del local y pegando un cartel en el que llaman a participar en una próxima manifestación en la capital vizcaína. Lejos de querer ocultar su autoría, Ernai se vanagloria de la acción, que a su entender viene motivada por la actitud del PP hacia «el pueblo vasco».

El vídeo está trufado de imágenes con declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que los autores del ataque utilizan como presunto argumento para justificar su acción. Además, una voz en off en euskera afirma que el PP «quiere hacer desaparecer nuestro país y acabar con nuestra nación», además de «ridiculizar sin descanso nuestro idioma». «Tenemos el compromiso de llevar este pueblo hasta la libertad. Mientras sigáis quebrando los derechos de este pueblo, nos tendréis enfrente», se escucha en la grabación, difundida a través del perfil en redes sociales de Ernai Bilbao.

«La idea de la unidad española, la imposición del castellano y la ridiculización del euskera y la teoría de su invalidez, supone la negación sistemática del carácter nacional de Euskadi», asegura esta organización en un mensaje que acompaña al vídeo. «Mientras violen nuestros derechos, seguiremos respondiendo», insisten tras haber atacado la sede de una formación política.

Condena del PP

Tras divulgarse el vídeo con la autoría del ataque, el PP vasco ha insistido en su condena y ha mostrado su repulsa con Ernai. «Atacan nuestra sede y lo justifican acusando al PP de querer destruir al pueblo vasco. Ni radicales ni niñatos nos van a dar lecciones de cómo ser buenos vascos», ha declarado la líder de los populares vizcaínos, Amaya Fernández. «Este partido lleva décadas luchando por la libertad y la democracia en Euskadi. Niri leziorik ez! (a mí lecciones ninguna)», ha concluido.