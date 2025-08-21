Más jóvenes en la plaza

Leire Pérez Jueves, 21 de agosto 2025, 23:59 Comenta Compartir

El tirón de Roca Rey se notó ayer en Vista Alegre. Los tendidos presentaban una gran entrada - rozando el lleno-, pero además destacó la presencia ... de mucha chavalería. El espectáculo había arrancado y todavía se estaban vendiendo localidades en la taquilla y había colas para acceder a las andanadas. El público se concentró a ambos lados del patio de cuadrillas dejando un pasillo. Desde Burgos se acercó a Bilbao Javier Martínez Abascal y sus hijas Zoe y Nieves. También estuvieron Ana María Llaguno, Jesús María Larrinaga, Darío Laguna, su hija Natalia, Adrián López y Rubén Santalla. El abogado Enrique Ugarte, Amadeo Blanco, el ginecólogo Eduardo López Arregui y Edurne Hernández Aranguren tampoco se perdieron la entrada de los toreros. Ni Amaia López, junto a su hija Itxaso Gorbeña. Menos aún Nerea Anasagasti, Olatz Trinche Heppe y Sandra Martín. La torera toledana Estrella Magán, el matador cordobés Rafael Reyes, Iñigo Martín y su hijo del mismo nombre presenciaron la corrida. Leopoldo Sánchez Gil, ex presidente del Club Cocherito, lo hizo junto a sus nietos Leopoldo Cardenal, Teresa Sánchez Murga y Jon Sánchez Murga. También asistieron al coso bilbaíno Javier Gorbeña, alcalde de Zigoitia y su hijo Beñat.

Después de la jornada histórica del miércoles en la que se indultó al sexto toro de la tarde, había interés en el coso. No se quisieron perder el evento Carmen Emilia González y sus hijas Cecibell González y Helga Carolina González, venidas desde Miami; Carlos Alemán, Leticia de Alemán, Carlota Alemán y Ana Leticia Alemán, llegados desde México. No faltaron tampoco a la cita Teresa Arana, Zita Etxebarria, Paloma Thomas de Carranza, Beatriz Aguinaga, Felipe Artola, Alberto Declaux, Verónica Alonso, José Ignacio Peña y José Luis Ríos. Javier de Andrés, presidente del PP vasco, presenció la corrida junto a Cristina Ayala, alcaldesa de Burgos, el concejal popular de Getxo, Javier Elorza, Pilar Aresti, Mónica Artiach, Silvia Plaza, Juan Carlos Cardenal y su hija Teresa. Al callejón acudieron Paco Bella, alcalde de Almonte, Goyo Zurro, José Luis Fernández y los concejales del PNV en Bilbao, Kepa Odriozola y Jon Bilbao.

