El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Leopoldo Cardenal, Teresa Sánchez Murga, Leopoldo Sánchez Gil, Jon Sánchez Murga, Javier Gorbeña y su hijo Beñat.

Ver 7 fotos
Leopoldo Cardenal, Teresa Sánchez Murga, Leopoldo Sánchez Gil, Jon Sánchez Murga, Javier Gorbeña y su hijo Beñat. Manu Cecilio
La Mirilla de los toros

Más jóvenes en la plaza

Vista Alegre, que vivió ayer otro gran día de la mano del maestro peruano Roca Rey, recupera en los tendidos el esplendor de tiempos pasados

Leire Pérez

Leire Pérez

Jueves, 21 de agosto 2025, 23:59

El tirón de Roca Rey se notó ayer en Vista Alegre. Los tendidos presentaban una gran entrada - rozando el lleno-, pero además destacó la presencia ... de mucha chavalería. El espectáculo había arrancado y todavía se estaban vendiendo localidades en la taquilla y había colas para acceder a las andanadas. El público se concentró a ambos lados del patio de cuadrillas dejando un pasillo. Desde Burgos se acercó a Bilbao Javier Martínez Abascal y sus hijas Zoe y Nieves. También estuvieron Ana María Llaguno, Jesús María Larrinaga, Darío Laguna, su hija Natalia, Adrián López y Rubén Santalla. El abogado Enrique Ugarte, Amadeo Blanco, el ginecólogo Eduardo López Arregui y Edurne Hernández Aranguren tampoco se perdieron la entrada de los toreros. Ni Amaia López, junto a su hija Itxaso Gorbeña. Menos aún Nerea Anasagasti, Olatz Trinche Heppe y Sandra Martín. La torera toledana Estrella Magán, el matador cordobés Rafael Reyes, Iñigo Martín y su hijo del mismo nombre presenciaron la corrida. Leopoldo Sánchez Gil, ex presidente del Club Cocherito, lo hizo junto a sus nietos Leopoldo Cardenal, Teresa Sánchez Murga y Jon Sánchez Murga. También asistieron al coso bilbaíno Javier Gorbeña, alcalde de Zigoitia y su hijo Beñat.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los toros, otro dolor de cabeza para EH Bildu
  2. 2

    Patadas al trabajador de una ambulancia y amenazas con una botella rota a dos policías locales en las txosnas de Bilbao
  3. 3

    Histórico indulto de un toro en la plaza Vista Alegre de Bilbao
  4. 4

    Sesión de concierto y de terapia con una Rozalén que quiso «hacer llorar a los vascos»
  5. 5 Un madrileño en sus primeras fiestas de Bilbao: «Tenemos mucho que aprender»
  6. 6 Ainhoa Cantalapiedra brilla en Pinpilinpauxa: «Mi ilusión es ser madre soltera a mis 44 años»
  7. 7 Rozalén: «Soy hija de uno de esos padres que se sabían toda la alineación del Athletic de Bilbao»
  8. 8

    Cierran playas de Cádiz y Alicante al detectarse la presencia del peligroso dragón azul
  9. 9 El parque infantil de un pueblo vasco con el que alucinan Marta Pombo y Luis Zamalloa: «Se han pasado de juego»
  10. 10

    Aburto defiende la «impecable» labor policial: «Bilbao no puede ser una ciudad sin ley»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Más jóvenes en la plaza